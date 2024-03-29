Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Активы на 85 млрд тенге возвращают Казахстану

Активы на 85 млрд тенге возвращают Казахстану, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 16:48 Фото: primeminister.kz
29 марта 2024 года состоялось заседание комиссии по вопросам возврата активов под председательством премьера-министра Казахстана Олжаса Бектенова, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе правительства, заседание комиссии прошло в обновленном составе. В состав комиссии вошли президент ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана" Бану Ганиевна Нургазиева и депутат Мажилиса Парламента Марат Советович Башимов.

"Одобрен ряд соглашений о возврате незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 85 млрд тенге. Среди возвращаемых государству активов жилые и административные здания в Казахстане и за рубежом, денежные средства, доли в компаниях, дорогостоящие ювелирные изделия, более 10 тыс. гектаров земли", – говорится в сообщении.

Кроме того, одобрено внесение в суд иска об обращении в доход государства в качестве актива необъяснимого происхождения предприятия стоимостью более 10 млрд тенге, ранее незаконно перешедшего от государства под контроль одного из субъектов Закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

Как отмечается, по решению комиссии реестр субъектов закона дополнен двумя новыми лицами, в отношении которых Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры будут проведены соответствующие мероприятия.

"По поручению главы государства работа по возврату незаконно приобретенных активов будет активизирована. При этом недопустимо давление на бизнес. Все возвращенные государству активы будут направлены на социально-полезные цели", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Работа комиссии продолжается.

5 марта 2024 года вице-министр национальной экономики Бауыржан Кудайбергенов рассказал, на что направляются возвращенные из-за рубежа активы. Подробности по ссылке.

Читайте также

Ерболат Досаев провел заседание Алматинской городской комиссии по вопросам противодействия коррупции
Ерболат Досаев провел заседание Алматинской городской комиссии по вопросам противодействия коррупции
дождь и женщина
Дожди и грозы, а также ветер ожидаются в течение недели в Алматы
Проблемы с доступом к питьевой воде обсудил спикер сената с жителями Туркестана
Проблемы доступа к питьевой воде обсудил спикер Сената с жителями Туркестана
Динара Халдарова
Олжас Бектенов Правительство РК Казахстан Бектенов Олжас
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Дождь, гололед и ураганный ветер ожидаются на большей части Казахстана
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
&quot;МВД&quot; блокирует телефон и угрожает казахстанцам
"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам
Зачем Алматы искусственное озеро
Зачем Алматы искусственное озеро в самом центре города
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: