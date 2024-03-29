Активы на 85 млрд тенге возвращают Казахстану

29 марта 2024 года состоялось заседание комиссии по вопросам возврата активов под председательством премьера-министра Казахстана Олжаса Бектенова, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе правительства, заседание комиссии прошло в обновленном составе. В состав комиссии вошли президент ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана" Бану Ганиевна Нургазиева и депутат Мажилиса Парламента Марат Советович Башимов.

"Одобрен ряд соглашений о возврате незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 85 млрд тенге. Среди возвращаемых государству активов жилые и административные здания в Казахстане и за рубежом, денежные средства, доли в компаниях, дорогостоящие ювелирные изделия, более 10 тыс. гектаров земли", – говорится в сообщении.

Кроме того, одобрено внесение в суд иска об обращении в доход государства в качестве актива необъяснимого происхождения предприятия стоимостью более 10 млрд тенге, ранее незаконно перешедшего от государства под контроль одного из субъектов Закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

Как отмечается, по решению комиссии реестр субъектов закона дополнен двумя новыми лицами, в отношении которых Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры будут проведены соответствующие мероприятия.

"По поручению главы государства работа по возврату незаконно приобретенных активов будет активизирована. При этом недопустимо давление на бизнес. Все возвращенные государству активы будут направлены на социально-полезные цели", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Работа комиссии продолжается.

5 марта 2024 года вице-министр национальной экономики Бауыржан Кудайбергенов рассказал, на что направляются возвращенные из-за рубежа активы. Подробности по ссылке.