Мать продала своих новорожденных детей за полмиллиона тенге в Кызылординской области

Жительницу Кызылординской области осудили на восемь лет. Она признана виновной в продаже своих новорожденных близнецов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Кызылординского областного суда, жительница Аральского района, узнав, что у нее будут близнецы, решила их продать. На скамье подсудимых с женщиной также оказалась супружеская пара, которая решила купить младенцев.

"Она встретилась со своими знакомыми с супругами – подсудимыми Ж. и К., и договорилась о том, что после родов она отдаст своих детей супругам через продажу. По соглашению супруги перечислили подсудимой через банковское приложение за январь-апрель 2023 года в различных суммах 60 000 тенге на получение платных лекарств и продуктов питания", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 апреля 2023 года подсудимая родила близнецов в "Центре матери и ребенка" в Кызылорде.

"Подсудимая передала своих новорожденных детей супругам. По соглашению получила 200 000 тенге и потратила их. Далее супруги перечислили подсудимой еще 252 000 тенге и 34 000 тенге отдельно, согласившись оплатить согласованные средства в рассрочку. Таким образом, подсудимая получила от супругов на общую сумму 546 000 тенге", – говорится в пресс-релизе суда.

Также подсудимая и супруги обратились к нотариусу, где подсудимая дала согласие на усыновление и последующую опеку над детьми-близнецами.

"Таким образом, подсудимые, воспользовавшись материальной зависимостью по предварительному сговору, совершили действия по продаже в отношении двух несовершеннолетних лиц. Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Кызылординской области подсудимая, продавшая своих детей, признана виновной по ч.2 ст.135 Уголовного кодекса Республики Казахстан 1),5),10),12) и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет", – говорится в сообщении.

Подсудимые супруги признаны виновными по ч. 2 ст. 135 УК РК 1),5),10),12), применив ст. 5 ч. 4 УК РК, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

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