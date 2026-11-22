Вертолет МЧС отправили за новорожденным в Кызылординской области
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В Кызылординской области вертолет МЧС выполнил санитарный рейс для транспортировки новорожденного ребенка, которому требовалась специализированная медицинская помощь, сообщает Zakon.kz.
Накануне по заявке санитарной авиации был организован вылет вертолета по маршруту Кызылорда – Жосалы – Кызылорда.
Главной целью рейса стала оперативная транспортировка новорожденного ребенка в медицинское учреждение для оказания необходимой специализированной помощи.
Использование санитарной авиации позволило в кратчайшие сроки перевезти маленького пациента. Такая оперативность особенно важна при оказании медицинской помощи новорожденным, когда своевременная доставка к специалистам имеет большое значение, отметили в МЧС.
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