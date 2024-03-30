Казахстанский видеограф показал красоты Алматы с высоты птичьего полета

Алматы продолжает влюблять в себя жителей и гостей города. На очередном видео казахстанский видеограф показал главные достопримечательности города с высоты птичьего полета, передает Zakon.kz.

В кадре за 40 секунд запечатлены изумрудное Большое Алматинское озеро, живописные горы и Алматы на их фоне, ритм города и его жители. Ролик завораживает видами на горную природу южной столицы.

Как рассказал автор видео Жумабек Бекарыс, идея создания такого ролика пришла, когда он услышал песню, исполненную на кобызе.

"Особенность этого видеоролика – в красивых местах Алматы и в музыке. Я не знал, что кобыз так прекрасно звучит, а когда услышал, возникла идея такого ролика". Жумабек Бекарыс

Парень поделился, что исполнение на кобызе он услышал у музыканта Олжаса Курманбека в соцсетях.

Ранее алматинский фотограф запечатлел зрелищную грозу.