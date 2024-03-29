Алматинский фотограф запечатлел зрелищную грозу
Фото: pxhere
Накануне, 28 марта 2024 года, на Алматы обрушились сильный ветер и ливень. Природная стихия разыгралась не на шутку. Жители города стали свидетелями мощных грозовых раскатов, сообщает Zakon.kz.
Фотографу из Алматы Дмитрию Доценко посчастливилось запечатлеть момент и создать поразительные кадры. Ими он поделился со своими читателями на странице в Instagram.
"Сегодняшняя буря с грозой в Алматы. Нетипичная погода для марта, было страшно и красиво. Удалось сфотографировать очень мощный разряд, звук был просто оглушительный. Молния разделилась на две части и обе ударили в землю, где-то в районе холмов Восточной объездной дороги. Представляю, что творилось на месте удара. Оставлю этот кадр здесь для истории".Дмитрий Доценко
Комментаторы с удовольствием отметили, что ждали этих фотографий.
- Как вы так словили этот момент?
- Сегодня молнии были особенно яркими, небо было фиолетовым от разрядов.
- Перед стихией бессильны мы.
- Ждала ваших фото.
- Было чувство, что май месяц, обычно такое в мае бывает.
- Страшно красиво.
- Картинки с запахом свежести... – отмечают пользователи Сети.
На Алматы во второй половине дня 28 марта обрушился ураган с дождем. Буквально в течение получаса ясное небо сменили черные тучи. О том, что происходило в городе во время непогоды, читайте по ссылке выше.
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