Алматинский фотограф запечатлел зрелищную грозу

Накануне, 28 марта 2024 года, на Алматы обрушились сильный ветер и ливень. Природная стихия разыгралась не на шутку. Жители города стали свидетелями мощных грозовых раскатов, сообщает Zakon.kz.

Фотографу из Алматы Дмитрию Доценко посчастливилось запечатлеть момент и создать поразительные кадры. Ими он поделился со своими читателями на странице в Instagram.

"Сегодняшняя буря с грозой в Алматы. Нетипичная погода для марта, было страшно и красиво. Удалось сфотографировать очень мощный разряд, звук был просто оглушительный. Молния разделилась на две части и обе ударили в землю, где-то в районе холмов Восточной объездной дороги. Представляю, что творилось на месте удара. Оставлю этот кадр здесь для истории". Дмитрий Доценко

Комментаторы с удовольствием отметили, что ждали этих фотографий.

Как вы так словили этот момент?

Сегодня молнии были особенно яркими, небо было фиолетовым от разрядов.

Перед стихией бессильны мы.

Ждала ваших фото.

Было чувство, что май месяц, обычно такое в мае бывает.

Страшно красиво.

Картинки с запахом свежести... – отмечают пользователи Сети.

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