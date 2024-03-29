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Алматинский фотограф запечатлел зрелищную грозу

Алматинский фотограф запечатлел зрелищную грозу, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 10:04 Фото: pxhere
Накануне, 28 марта 2024 года, на Алматы обрушились сильный ветер и ливень. Природная стихия разыгралась не на шутку. Жители города стали свидетелями мощных грозовых раскатов, сообщает Zakon.kz.

Фотографу из Алматы Дмитрию Доценко посчастливилось запечатлеть момент и создать поразительные кадры. Ими он поделился со своими читателями на странице в Instagram.

"Сегодняшняя буря с грозой в Алматы. Нетипичная погода для марта, было страшно и красиво. Удалось сфотографировать очень мощный разряд, звук был просто оглушительный. Молния разделилась на две части и обе ударили в землю, где-то в районе холмов Восточной объездной дороги. Представляю, что творилось на месте удара. Оставлю этот кадр здесь для истории".Дмитрий Доценко

Комментаторы с удовольствием отметили, что ждали этих фотографий.

  • Как вы так словили этот момент?
  • Сегодня молнии были особенно яркими, небо было фиолетовым от разрядов.
  • Перед стихией бессильны мы.
  • Ждала ваших фото.
  • Было чувство, что май месяц, обычно такое в мае бывает.
  • Страшно красиво.
  • Картинки с запахом свежести... – отмечают пользователи Сети.

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На Алматы во второй половине дня 28 марта обрушился ураган с дождем. Буквально в течение получаса ясное небо сменили черные тучи. О том, что происходило в городе во время непогоды, читайте по ссылке выше.

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