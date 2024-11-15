Окутанный снегом город близ Алматы показали с высоты птичьего полета

Пару дней назад в Алматы и Алматинской области пошел снег, при этом в южной столице он уже почти растаял. Чего не сказать про Талгар, который расположен в 33 км от крупнейшего мегаполиса. Красоты зимнего города запечатлели на видео с высоты птичьего полета, сообщает Zakon.kz.

Роликом окутанного снегом Талгара в Instagram поделился местный житель – мобилограф и видеограф Арлен.

"Потихоньку начинаю привыкать к моему птенчику и заодно собираю кадры для кое-какого видео для вас", – написал под публикацией Арлен.

Видео настолько понравилось жителям Талгара, что его перепостили местные паблики. И вот как они оценили работу видеографа:

"Какая красота у нас".

"Наш красивый Талгар".

"Идеально снято, нет слов".

"Как же у нас красиво, Арлен".

"Чувство приближения Нового года".

"Как красиво, жду мастер-класс по дрону".

Отметим, что буквально пять дней назад в Талгаре царила золотая осень. И, кроме снега в горах, на зиму ничего не намекало.

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