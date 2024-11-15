Окутанный снегом город близ Алматы показали с высоты птичьего полета
Фото: Instagram/arlen.films
Пару дней назад в Алматы и Алматинской области пошел снег, при этом в южной столице он уже почти растаял. Чего не сказать про Талгар, который расположен в 33 км от крупнейшего мегаполиса. Красоты зимнего города запечатлели на видео с высоты птичьего полета, сообщает Zakon.kz.
Роликом окутанного снегом Талгара в Instagram поделился местный житель – мобилограф и видеограф Арлен.
"Потихоньку начинаю привыкать к моему птенчику и заодно собираю кадры для кое-какого видео для вас", – написал под публикацией Арлен.
Видео настолько понравилось жителям Талгара, что его перепостили местные паблики. И вот как они оценили работу видеографа:
- "Какая красота у нас".
- "Наш красивый Талгар".
- "Идеально снято, нет слов".
- "Как же у нас красиво, Арлен".
- "Чувство приближения Нового года".
- "Как красиво, жду мастер-класс по дрону".
Отметим, что буквально пять дней назад в Талгаре царила золотая осень. И, кроме снега в горах, на зиму ничего не намекало.
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