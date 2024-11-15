Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Окутанный снегом город близ Алматы показали с высоты птичьего полета

Окутанный снегом город близ Алматы показали с высоты птичьего полета, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:50 Фото: Instagram/arlen.films
Пару дней назад в Алматы и Алматинской области пошел снег, при этом в южной столице он уже почти растаял. Чего не сказать про Талгар, который расположен в 33 км от крупнейшего мегаполиса. Красоты зимнего города запечатлели на видео с высоты птичьего полета, сообщает Zakon.kz.

Роликом окутанного снегом Талгара в Instagram поделился местный житель – мобилограф и видеограф Арлен.

"Потихоньку начинаю привыкать к моему птенчику и заодно собираю кадры для кое-какого видео для вас", – написал под публикацией Арлен.

Видео настолько понравилось жителям Талгара, что его перепостили местные паблики. И вот как они оценили работу видеографа:

  • "Какая красота у нас".
  • "Наш красивый Талгар".
  • "Идеально снято, нет слов".
  • "Как же у нас красиво, Арлен".
  • "Чувство приближения Нового года".
  • "Как красиво, жду мастер-класс по дрону".

Отметим, что буквально пять дней назад в Талгаре царила золотая осень. И, кроме снега в горах, на зиму ничего не намекало.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:50
Алматинские горы в ноябре восхитили Казнет
, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:50

12 ноября 2024 года фотограф Дмитрий Доценко опубликовал красивые фотографии ночного Алматы, которые он сделал с высоты трех тысяч метров.

Читайте также

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Алматы, вид на город Алматы, зима, канатная дорога
Туман и 15-градусное тепло: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенту на три дня
Продолжается в Жамбылском регионе
В Жамбылском регионе продолжается экологическая акция "Чистый Казахстан"
Динара Халдарова
Алматинская область Алматы Талгар Instagram 2024 год Социальные сети Видео
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Важная информация для казахстанцев, которые хотят посетить Россию
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой
Скрытое патрулирование усилят на дорогах Казахстана
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ
Разыскиваемую мошенницу из Казахстана задержали на греческом острове
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: