Участковый из Аркалыка помог пострадавшим от паводков жителям поселка Уштобе

Участковый из Аркалыка Дархан Турганов преодолел около 50 км по труднопроходимой дороге, чтобы доставить жителям села Уштобе хлеб, сообщает Zakon.kz.

Из-за перелива дорогу в данном направлении размыло и проехать по ней достаточно затруднительно.

О Дархане Турганове сельчане отзываются, как о человеке с добрым сердцем, пишет ДП Костанайской области.

"Купил 50 булок хлеба в пекарне села Восточный. Взяв "Ниву" у своего друга и решил отвезти хлеб в село Уштобе, где наблюдается незначительное подтопление", – рассказал Дархан.

Сообщение о бесплатном горячем хлебе уштобинцы получили в общем чате в WhatsApp. Хлеб разобрали с прилавка магазина в течение получаса.

Фото: ДП Костанайской области

"Дархан жарайсын! Алла разы болсын! Спасибо, за помощь!" – такие слова благодарности поступили от жителей в адрес полицейского.

Фото: ДП Костанайской области

В полиции Аркалыка рассказали, что такую помощь планируют проводить постоянно.

Фото: ДП Костанайской области

Также в январе текущего года Дархан Турганов отыскал без вести пропавшего пастуха, блуждавшего три дня при буране в степи.