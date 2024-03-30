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Участковый из Аркалыка помог пострадавшим от паводков жителям поселка Уштобе

люди, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 13:44 Фото: ДП Костанайской области
Участковый из Аркалыка Дархан Турганов преодолел около 50 км по труднопроходимой дороге, чтобы доставить жителям села Уштобе хлеб, сообщает Zakon.kz.

Из-за перелива дорогу в данном направлении размыло и проехать по ней достаточно затруднительно.

О Дархане Турганове сельчане отзываются, как о человеке с добрым сердцем, пишет ДП Костанайской области.

"Купил 50 булок хлеба в пекарне села Восточный. Взяв "Ниву" у своего друга и решил отвезти хлеб в село Уштобе, где наблюдается незначительное подтопление", – рассказал Дархан.

Сообщение о бесплатном горячем хлебе уштобинцы получили в общем чате в WhatsApp. Хлеб разобрали с прилавка магазина в течение получаса.

чат, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 13:44

Фото: ДП Костанайской области

"Дархан жарайсын! Алла разы болсын! Спасибо, за помощь!" – такие слова благодарности поступили от жителей в адрес полицейского.
чат, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 13:44

Фото: ДП Костанайской области

В полиции Аркалыка рассказали, что такую помощь планируют проводить постоянно.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 13:44

Фото: ДП Костанайской области

Также в январе текущего года Дархан Турганов отыскал без вести пропавшего пастуха, блуждавшего три дня при буране в степи.

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