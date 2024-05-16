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В городе Аркалык для пострадавших от паводков возводится 50-квартирный жилой дом в современном стиле

В городе Аркалык для пострадавших от паводков возводится 50-квартирный жилой дом в современном стиле, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:48 Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
В Аркалыке стартовало строительство современного 50-квартирного дома, предназначенного для пострадавших от весеннего паводка.

Подрядчиком проекта выступает строительная компания "Базис-А".

Планируется, что в новом жилом комплексе будут представлены просторные трехкомнатные квартиры общей площадью 70-80 квадратных метров. Пятиэтажное здание будет оборудовано двумя подъездами для удобства жильцов.

На данный момент территория строительства огорожена, строительные материалы доставлены, техника подготовлена, вырыт котлован и идет закладка фундамента. Работы ведутся в полном соответствии с установленными стандартами и сроками.


Для пострадавших от паводков возводится 50-квартирный жилой дом в современном стиле, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:48

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области


По словам специалистов, новый дом будет выполнен в современном стиле с акцентом на функциональность и комфорт для жильцов. Особое внимание будет уделено благоустройству прилегающей территории, чтобы создать уютный и безопасный двор.

Строительство завершится в первой декаде осени текущего года, дом будет полностью подготовлен к заселению.


Для пострадавших от паводков возводится 50-квартирный жилой дом в современном стиле, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:48

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области


Следует отметить, что активное строительство жилья для пострадавших жителей ведется и в других регионах. К примеру, в Амангельдинском районе строятся новые дома для жителей сел Амангельды, Амантогай, Агаштыколь, Байгабыл, Есир и Карасу. В Джангельдинском районе активно строится 41 новый дом для пострадавших от паводка.

Также на сегодняшний день по Костанайской области всего поступило 4290 заявок на социальные выплаты. Из них уже по 4128 заявкам выплачено 1 миллиард 524 миллиона тенге.


В городе Аркалык для пострадавших от паводков возводится 50-квартирный жилой дом в современном стиле, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:48

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области


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