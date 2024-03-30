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Рейды по магазинам проходят в Астане

Полиция, рейд, магазин, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 18:58 Фото: Zakon.kz
В Астане проходят рейды по магазинам, где выявляют незаконную продажу вейпов, насвая и снюса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С 18 числа во многих районах Астаны начали проводите рейды с участием полиции, спортсменов и волонтеров. В этот раз проверяли магазины в районе Нура по улице Чингиза Айтматова. 

Рейд, спортсмены , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 18:58

Фото: Zakon.kz

Полиция, спортсмен, рейд , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 18:58

Фото: Zakon.kz

Боец ММА Василий Тахтай считает, что более 60% молодежи курят либо вейпы, либо потребляют насвай. 

"С этим мы будем бороться. Сейчас мы запустили небольшую акцию и обмениваем вейпы на спортивный инвентарь, например на боксерские перчатки. Также делаем разъяснительную работу, ходим по магазинам и супермаркетам, также проверяем всех. Сегодня мы пришли в магазин, в котором уже фиксировались случаи, что они продавали насвай. Сейчас мы хотим проверить, повторяется это или нет. Сейчас будет происходить закуп. Молодой человек зайдет и попробует купить. Если ему продадут, то на этот магазин будет наложен большой штраф", – сказал спортсмен. 
Рейд, полиция, спортсмены , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 18:58

Фото: Zakon.kz

Как оказалось, в магазине усвоили урок, и в этот раз в продаже незаконных товаров не оказалось. В противном случае, их бы ожидал повторный штраф 25 МРП или 92 тыс. тенге. По данным полицейским, за такое нарушение предупреждение не предусмотрено.

Журналисты уточнили, не предупредили ли сотрудников магазина заранее? 

"Насколько я знаю, у магазинов есть чаты, где они друг-другу передают информацию. Например, если мы зайдем в одни магазин, то все остальные уже получат об этом сообщение и начнут прятать, закрываться. Мы уже с этим сталкивались, поэтому все делаем максимально профессионально", – ответил Василий Тахтай. 
Рейд, ММА, спортсмены, Тахтай, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 18:58

Фото: Zakon.kz

Спортсмен рассказал, что за сегодня прошли еще два магазина в Байконуром районе, но там также не обнаружили в магазинах запрещенных товаров. 

По данным главного специалиста отдела предпринимательства акимата района "Нура" Бектемира Жолдаскажиева с 18 марта в районе уже проверили 147 магазинов. В 6 из них была выявлено незаконная продажа насвая и снюса. Все они были привлечены к административной ответственности согласно статье 196 Кодекса об административных правонарушениях.  

В Астане 24 марта прошла акция по уничтожению насвая, который изъяли за 10 дней в ходе рейда полицейские. 

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