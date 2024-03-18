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Законодательство РК

Любителей вейпов и насвая привлекают к ответственности в Астане

Любителей вейпов и насвая привлекают к ответственности в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 16:58 Фото: gov.kz
В Астане во всех пяти районах проводятся рейды с целью выявления фактов продажи и реализации некурительных табачных изделий (насвай, снюс), а также пресечения продажи через открытую рекламу вейпов и электронных сигарет.

В ходе рейда было проверено более 100 объектов торговли. Сотрудники департамента полиции совместно с районными акиматами выявили порядка 50 фактов продажи и распространения некурительных табачных изделий. К примеру, в районе Байконыр было изъято порядка 100 кг насвая.

"На владельцев магазинов, нарушивших закон, составлен протокол и наложен штраф в размере 25 месячных расчетных показателей, это 92 300 тенге. За нарушение запрета потребления табачных изделий по статье 441 КоАП РК к административной ответственности привлечено 598 лиц", – рассказал участковый инспектор полиции Есильского управления полиции Ерзат Кокенов.

В настоящее время Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения" предусмотрен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, в том числе насвая. Незаконная продажа некурительных табачных изделий влечет штраф в размере 25 МРП или свыше 92 тыс. тенге.

В ходе рейдов проводится беседа с лицами, которые в общественных местах употребляют некурительные табачные изделия.

При проведении оперативно-профилактических мероприятий изъяты пакеты с некурительными табачными изделиями (насваем) и с жидкостью для электронных испарителей (вейп), пищевые ароматизаторы, химические вещества глицерин, пропиленгликоль.
"В настоящее время рассматривается вопрос о внесении изменений в соответствующие законы. Они предусматривают уголовную ответственность не только за вейпы, но и за употребление насвая. Эти меры позволят полностью запретить насвай", – подчеркнул президент.
Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года высказался о вреде наркотиков и других пагубных для здоровья казахстанцев веществ.

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