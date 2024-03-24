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Четыре тонны изъятого насвая уничтожили в Астане

Насвай, утилизация, акция, рейд , фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 17:01 Фото: Zakon.kz
В Астане 24 марта прошла акция по уничтожению насвая, который изъяли за 10 дней в ходе рейда полицейские, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Астане проводятся акции с целью борьбы с зависимостью у населения. Депутат маслихата города Астана Магзум Арсланбек сообщил, что совместно с акиматом, молодежью и при содействии ДП Астаны утилизировали 4 тонны некурительных табачных изделий.

Насвай, утилизация, акция, рейд, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 17:01

Фото: Zakon.kz

"Основная цель данной акции – чтобы наша молодежь не употребляла такие вещества. Недавно был Курултай, и в его рамках глава государства озвучил ряд очень актуальных проблем. В том числе, распространенность некурительных табачных изделий, вейпов, синтетических наркотиков, и об их вреде", – продолжил Магзум Арсланбек. 

Он подчеркнул, что просят подключаться к акции неравнодушных граждан. Рейды проходят каждый день совместно с молодежью и спортсменами. Также подключаются блогеры, и планируется, что присоединятся общественные лидеры, которые смогут на простом языке объяснить, что есть много других вещей, чем можно заняться. 

Насвай, утилизация, акция, рейд, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 17:01

Фото: Zakon.kz

"Сегодня мы утилизируем 4 тонны, это очень большой объем. На этом мы не собираемся останавливаться. Данные рейды будут систематически продолжаться. В рамках данной акции мы не только собираемся изымать и уничтожать (насвай. – Прим. автора), но и планируется ряд мероприятий, направленных на развитие массового спорта. То есть, чтобы молодежь могла активно вовлекаться в спортивную жизнь и больше увлекаться правильными вещами. Акция началась в середине марта и будет продолжаться", – сказал Магзум Арсланбек. 

По его словам, акция началась в середине марта. При содействии Департамента полиции города в ходе рейдов весь этот объем – 4 тонны – был изъят примерно за 10 дней. Утилизация согласована с прокуратурой города. 

Насвай, утилизация, акция, рейд, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 17:01

Фото: Zakon.kz

Весь объем вещества уничтожили в специализированной машине для утилизации медицинских отходов. По данным акимата, никакой вред для экологии этот процесс не несет. 

Насвай, утилизация, акция, рейд, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 17:01

Фото: Zakon.kz

Генеральный директор ТОО "НТП Kazecotech" Владимир Андреев отметил, что оборудование, на котором происходит утилизация, имеет систему очистки. Поэтому при сжигании в атмосферу попадает в основном пар.  

Насвай, утилизация, акция, рейд, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 17:01

Фото: Zakon.kz

"Все вредные вещества оседают в специальной емкости. Есть система газоочистки 5-6 видов отдельных узлов, которые совмещены в единую систему очистки. Сама очистительная емкость разделена на 4 секции. Остается зола, а в конце уже получается относительно чистая вода", – сказал Владимир Андреев. 
Насвай, утилизация, акция, рейд, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 17:01

Фото: Zakon.kz

Он также рассказал, что насвай утилизируют впервые, но полиции помогают регулярно. До этого уничтожали синтетические наркотики. Кстати, помогают безвозмездно, на социальной основе, то есть бесплатно. 

Насвай, утилизация, акция, рейд, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 17:01

Фото: Zakon.kz

18 марта в Астане во всех пяти районах проводились рейды с целью выявления фактов продажи и реализации некурительных табачных изделий (насвай, снюс), а также пресечения продажи через открытую рекламу вейпов и электронных сигарет.

Президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года заявил, что ответственность за производство и распространение насвая в Казахстане слишком низка. Президент также подчеркнул, что это одна из самых вредных и постыдных привычек – потребление насвая.

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