В Акмолинской области стабилизировалась ситуация с паводками

В Акмолинской области продолжаются активные противопаводковые мероприятия. В нескольких регионах возникла угроза подтопления домов. Однако силами местной власти и ДЧС области ситуация стабилизируется, сообщает Zakon.kz.

В пристоличном городе Косшы период подготовки к паводкоопасному сезону заблаговременно проводились профилактические работы по вывозу снега. Благодаря этим мерам паводков удается избежать. Ситуация на особом контроле. С января начали двухсменно очищать снег на территории города. Работы по откачке паводковых вод продолжаются. Чтобы сберечь дома от подтопления, к борьбе с паводком привлекли спецтехнику. Только за два месяца вывезли 171 тысяч кубов снега.



"Благодаря поддержки областного акимата нам удается выполнять эти работы. У нас сейчас обстановка стабильная, угрозы подтопления жилых домов нет. Все меморандумы, которые ранее подписали они уже действуют. Это использование инертного материала, инженерной техники, которые отводят воды, роют траншеи, арыки. На сегодняшний день вся техника имеется. Инертный материал мы уже завозим, все заявки, которые поступают от жителей оперативно обрабатываем", – сказал заместитель акима города Косшы Асет Муканов.

В Аршалынском районе паводок пошел на спад, ситуация находится на полном контроле. Местные исполнительные органы и Департамент по чрезвычайным ситуациям, сотрудники полиции несут круглосуточное дежурство и предупреждают опасность. Жертв и пострадавших нет.

Как рассказал заместитель акима Аршалынского района Ержан Жолымбетов, в целом в регионе в зоне подтопления находятся 13 сельских округов.

"На сегодняшний день у нас паводко-опасные места в таких селах как Жибек жолы, Жалтырколь, Константиновка. Численность населения с.Жибек жолы составляет 11 тысяч 200 человек, это две тысячи дворов. В зоне риска 20 домов. Вовремя проводим работы и дворы не подтопило. Сейчас идет спад паводков", – отметил Ержан Жолымбетов.

Здесь ведется круглосуточный контроль за паводковой ситуацией. В них задействовали 18 ассенизаторских машин, семь мотопомп и 25 сотрудников Департаментом по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, также 11 представителей местных исполнительных органов. Продолжается откачка воды.

Противопаводковые работы круглосуточно проводятся и в Целиноградском районе. Спасатели, местные исполнительные органы, коммунальные службы отводят потоки большой воды от населенных пунктов. К борьбе с паводком привлекли спецтехнику. На опасных участках произвели укладку мешкотары с песком.

Заместитель акима Целиноградского района Серик Оспанов отметил, что противопаводковые работы находятся на строгом контроле. Специальный штаб по предупреждению паводков работает круглосуточно.

"На акимат Кояндинского сельского округа было выделено порядка 50 млн тенге и вывезено около 100 тысяч кубов снега, но затрудняет то, что осень была влажной и сейчас земля не впитывает воду и вся вода, которая собирается с полей идет через село. Конечно же, основной вопрос самозахват земли, многие дома были построены на естественных стоках рек. В с.Коянды проживают более 40 тысяч человек, это примерно шесть тысяч дворов", – сказал Серик Оспанов.

По словам заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, подполковника Асхата Акильжанова, на территории Целиноградского района работают порядка 300 человек, 98 единиц техники. Здесь находятся силы средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны и Акмолинской области, войсковой части 52859 города Караганда.

С угрозой подтопления домов борются и в Караоткельском сельском округе. А это 17 сотрудников Акмолинской области, десять мотопомп. Также для проведения превентивных противопаводковых работ прикомандированы 20 сотрудников Астаны и 15 мотопомп.

"У нас проживают 35 тысяч людей. Вода только от снега, которая находится в селе. С полей вода не пришла. Из бюджета было выделено 50 млн тенге, также помогают предприниматели нашего округа. Особо хочется отметить, что на помощь сотрудникам пришли и жители. К примеру, шесть улиц жители выделили собственные камазы, тракторы. Совместными силами идет круглосуточная работа по предотвращению угрозы весеннего паводка. Активные сельчане работают до поздней ночи, помогают службам, набирают песок в мешки и расставляют в наиболее опасных местах, чтоб вода не прошла. Всем выражаем благодарность", – подчеркнул аким Караоткельского сельского округа Талаптан Дауылтаев.