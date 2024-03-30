К борьбе с паводками в Акмолинской области подключились спасатели Шымкента
Фото: скриншот видео
В МЧС РК рассказали о том, как проходят противопаводковые работы в Аршалынском районе Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что в работах задействованы 84 человека, 29 единиц техники и 17 мотопомп ДЧС региона и города Шымкента, а также местных исполнительных органов.
"Противопаводковыми мероприятиями в районе руководит заместитель начальника ДЧС Асхат Акильжанов. На данный момент уже откачано 44 тыс. кубометров воды. Также проводятся взрывные работы по ослаблению ледяного покрова", – говорится в сообщении.
Ранее в МЧС опубликовали телефоны горячих линий во время паводков, которые работают круглосуточно в шести регионах страны.
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