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К борьбе с паводками в Акмолинской области подключились спасатели Шымкента

паводки в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 18:25 Фото: скриншот видео
В МЧС РК рассказали о том, как проходят противопаводковые работы в Аршалынском районе Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в работах задействованы 84 человека, 29 единиц техники и 17 мотопомп ДЧС региона и города Шымкента, а также местных исполнительных органов.

"Противопаводковыми мероприятиями в районе руководит заместитель начальника ДЧС Асхат Акильжанов. На данный момент уже откачано 44 тыс. кубометров воды. Также проводятся взрывные работы по ослаблению ледяного покрова", – говорится в сообщении.


Ранее в МЧС опубликовали телефоны горячих линий во время паводков, которые работают круглосуточно в шести регионах страны.

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