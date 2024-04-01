Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах

1 апреля 2024 года в Министерстве просвещения Казахстана рассказали Zakon.kz о сроке окончания учебного года в школах республики, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении отмечено, что в казахстанских школах началась четвертая четверть. Она продлится с 1 апреля по 25 мая 2024 года.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Также сказано, что продолжительность четвертой четверти составит восемь учебных недель.

"25 мая будут подведены итоги и учебный год будет завершен". Пресс-служба Министерства просвещения РК

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Казахстане прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2024 года. Подробнее читайте здесь.