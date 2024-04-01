Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Фото: Zakon.kz
1 апреля 2024 года в Министерстве просвещения Казахстана рассказали Zakon.kz о сроке окончания учебного года в школах республики, сообщает Zakon.kz.
В распространяемом сообщении отмечено, что в казахстанских школах началась четвертая четверть. Она продлится с 1 апреля по 25 мая 2024 года.
Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
Также сказано, что продолжительность четвертой четверти составит восемь учебных недель.
"25 мая будут подведены итоги и учебный год будет завершен".Пресс-служба Министерства просвещения РК
Ранее сообщалось, что в 2024 году в Казахстане прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2024 года. Подробнее читайте здесь.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript