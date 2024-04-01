Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня

Землетрясение произошло на юге Казахстана. Куандык Бишимбаев сделал заявление в суде. Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах. Главные события за 1 апреля 2024 года – в подборке Zakon.kz.

На юге Казахстана произошло землетрясение

Жители Жамбылской области почувствовали землетрясение. По данным МЧС РК, землетрясение было зарегистрировано в 11:14 в 308 км на западе от Алматы:

Энергетический класс землетрясения – 10.2.

Магнитуда MPV – 5.3.

Ощутимость – поселок Мерке, 2 балла.

В МЧС РК отметили, что информации о пострадавших и разрушениях нет.

Бишимбаев сделал заявление в суде: Я перед Всевышним готов ответить

В Астане продолжается рассмотрение дела экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. Сегодня он выступил с речью в суде.

Материал по теме Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция

Куандык Бишимбаев попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой, и заявил, что родные могут его ненавидеть и проклинать.

"Я перед Всевышним готов ответить. Я любил Салтанат. Я не планировал совершить этот бессмысленный акт. В этом не было умысла, задумки и особой жестокости. Все родственники и брат Салтанат устроили пиар-кампанию по искажению информации. Весь этот фон – я вынужден себя защищать. Пять месяцев против меня формируется предубеждение любыми искажениями", – сказал Куандык Бишимбаев.

Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах

Сегодня в казахстанских школах началась четвертая четверть, которая продлится по 25 мая. Как уточнили в Минпросвещения, продолжительность четвертой четверти составит восемь учебных недель.

Материал по теме На каком языке сдали мартовское ЕНТ более 76% абитуриентов

Токаев провел еще одно заседание Республиканского штаба по ситуации с паводками в стране

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода. Несколько цитат главы государства:

Паводки текущего года превысили масштабы паводков 2012 и 2017 годов, которые считались наиболее крупными за 30 лет. О чем это говорит? Прогнозная работа полностью отсутствовала, что связано с дефицитом специалистов соответствующего профиля. Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, могли быть меньше, если бы акиматы ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия. Этим акиматы, судя по всему, не занимались.

Пик нынешних паводков еще не пройден, поэтому нужно максимально задействовать все силы и средства, в том числе кадровые и технические ресурсы МВД, Нацгвардии, Вооруженных сил и КНБ... Ситуация может в любой момент резко ухудшиться. Сейчас первостепенная задача – не допустить человеческих жертв. Нужно учесть допущенные ошибки и провалы.

Нужно оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам. Для этого должны быть задействованы как резервы правительства и акиматов, так и средства фонда "Қазақстан халқына". Призываю всех представителей отечественного бизнеса в этот ответственный момент не оставаться в стороне и протянуть руку помощи людям.

Ситуация с паводками и пожарами повторяется из года в год. Прогнозно-аналитическая работа ответственных органов и профильных служб ("Казводхоза", "Казгидромета") организована слабо. Меры реагирования в основном принимаются постфактум либо с небольшим заделом прогнозирования. Поэтому нам крайне необходим надлежащий механизм прогнозирования кризисных ситуаций. Министерству цифрового развития совместно с министерствами экологии, водных ресурсов и МЧС следует до конца года разработать информационную систему, которая позволит моделировать все возможные чрезвычайные ситуации (паводки, пожары и т.д.), составлять соответствующие прогнозы, рекомендации и шаги действий.

Правительству и местным исполнительным органам, прежде всего, акимам областей нужно готовиться к летнему периоду. Вполне возможны пожары и другие стихийные бедствия. Нужно заранее, не так как сейчас: проснулись, и вдруг обнаружили, что наступили паводки. Здесь можно использовать опыт совместной работы МЧС и национальной компании "Қазақстан Ғарыш Сапары" по моделированию паводков в восточных регионах страны.

Компетентные учреждения (акиматы, МЧС, министерство водных ресурсов) не работают сообща, уклоняются от ответственности. Перекладывают работу друг на друга. Если ситуация не изменится, надо отстранять от должности ответственных лиц. Главный критерий – эффективность государственных служащих. Между государственными органами и акиматами отсутствует четкий и стабильный алгоритм коммуникации.

Мною уже была дана оценка вашей работы. Она отрицательная, связанная с халатностью и непрофессионализмом. В результате нашим гражданам причинен большой материальный ущерб, они столкнулись с бытовыми неудобствами, наносящими урон их здоровью и благополучию. Конечно, государство примет меры по обеспечению компенсации потерь.

Я, обращаясь к гражданам, хочу сказать: не беспокойтесь, все потери будут компенсированы государством, а также предпринимателями. Но финансовые и политические потери более чем значительные. Это тоже надо учитывать. Поэтому работы перед правительством очень много. Спрос будет жесткий.

Наталья Годунова освобождена от должности главы Высшей аудиторской палаты

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Наталью Годунову от должности председателя Высшей аудиторской палаты РК. На этот пост глава государства назначил бывшего премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова. Соответствующие указы опубликовали на сайте Акорды.

Экс-министр нацэкономики Алибек Куантыров получил новую должность

Бывший министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров получил новую должность. Он назначен генеральным директором ОЮЛ "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy". С апреля 2021 года гендиректором ассоциации Kazenergy был Кенжебек Ибрашев.

Ербол Оспанов назначен вице-министром здравоохранения

Ербол Оспанов назначен вице-министром здравоохранения с освобождением от ранее занимаемой должности. С 2020 года по настоящее время он был вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

В Алматы в зоне тектонического разлома хотели построить заправку

В Алматы предотвращена возможная угроза техногенного характера. Как рассказали в Главной транспортной прокуратуре РК, выявлены существенные нарушения при предоставлении земельного участка под возведение автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

В частности, уполномоченным органом в нарушение действующих норм передан неделимый земельный участок, расположенный в зоне тектонического разлома с проходящими под ним канализационными трубами, под газозаправку для автобусного парка мегаполиса. Тем самым ответственными должностными лицами создана опасность и угроза для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера. После вмешательства транспортной прокуратуры виновные должностные лица привлечены к административной ответственности. Принимаются меры по возврату данного земельного участка на баланс акимата Алматы.

Нацбанк Казахстана планирует продать миллиард долларов из Нацфонда

В Национальном банке Казахстана (НБК) сообщили, что по итогам марта курс тенге укрепился на 0,9% – до 446,77 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 187 до 225 млн долларов. Общий объем торгов составил 3,8 млрд долларов.

"По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в апреле 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1 до 1,1 млрд долларов. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в апреле 2024 года ожидается в размере от 450 до 500 млн долларов", – говорится в сообщении.

Кайрат Сатыбалды признал вину по новому эпизоду, суд отложили

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоялось первое судебное слушание по делу Кайрата Сатыбалды, которому выдвинули новые обвинения – легализация денег, полученных преступным путем в крупных размерах (ст. 218 ч. 3 п. 3 УК РК).

На заседании прокурор Елдар Нурмаханов зачитал обвинительный акт. Согласно версии следствия, Сатыбалды с 2018 по 2022 год совершил тяжкое преступление в сфере экономической деятельности. По его словам, подсудимый использовал ТОО "ТехАльянс" для легализации своих доходов от преступной деятельности. Денежные средства, добытые незаконным путем, смешивались с общим оборотом "ТехАльянс" с целью придания легитимности и получения еще большего дохода.

"Подсудимый Сатыбалды предъявленное обвинение признал в полном объеме. Между тем во время предварительного слушания стороной защиты заявлено ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов", – сообщили в суде Астаны.

В связи с этим суд предоставил время для решения вопроса о заключении процессуального соглашения.

Теракт предотвратили в Актау

В Актау сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры по подозрению в подготовке к акту терроризма задержали местного жителя. В ходе обыска по месту его проживания изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и иные вещественные доказательства.

"Он является приверженцем радикальной религиозной идеологии, ранее был судим за убийство. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 255 УК РК", – сказано в распространенном сообщении.

МИД обратился к казахстанцам, находящимся в России: Лучше иметь при себе документы

В Сети появилась информация, что некоторых представителей из Центральной Азии после теракта в "Крокус сити холле" начали задерживать и проверять документы. В связи с этим журналисты поинтересовались, обращался ли кто-то из казахстанцев в Министерство иностранных дел РК по этому вопросу.

Материал по теме Всех ли казахстанцев вывезли из сектора Газа – ответ МИД

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что любое государство, на территории которого происходит масштабный теракт, автоматически принимает меры по обеспечению своей безопасности. И местные власти, в том числе правоохранительные органы, принимают необходимые меры.

"Новости о том, что кого-то задерживают и проверяют, это норма. Нашим гражданам лучше иметь при себе документы и цель пребывания в той или иной стране. К нам в посольство пока не обращались, что кого-то задержали и незаконно удерживают или по каким-то другим жалобам. Если и были какие-то проверки, то это просто проверки", – сказал Айбек Смадияров.

Что изменится в жизни казахстанцев с апреля 2024 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в апреле текущего года.

В частности, изменения коснутся вопросов образования, лиц с инвалидностью, доступа к информации, общественного контроля, петиций, пастбищ, труда и зарплаты. Подробности здесь.

Масштабные паводки в Казахстане

Военнослужащие страны продолжают оказывать помощь в круглосуточном режиме.

26-летнего спасателя дважды ударили ножом, начато досудебное расследование.

Двое пастухов доставлены на берег с помощью лодки и вертолета МИ-17.

Масштабные паводки в Казахстане: что известно к этому часу.

14 грузовиков с гумпомощью собрали астанчане в пострадавшие от паводков регионы.

Паводки в Казахстане: алматинцы собирают гумпомощь пострадавшим от наводнения.

Он бы утонул: брошенного на цепи щенка спасли в Акмолинской области.

Материал по теме Паводки в Казахстане: что происходит в затопленных регионах

Новости спорта

Казахстанская штангистка подняла 160 кг на Кубке мира по тяжелой атлетике.

Янник Синнер стал чемпионом "Мастерса" в Майами. Видеообзор финального матча.

"Ливерпуль" снова вырвался в лидеры АПЛ.

Александр Шевченко улучшил свое положение в мировом рейтинге. Бублик сохранил прописку в топ-20.

"Реал" повторил свой рекорд 27-летней давности в Ла Лиге.

ФК "Байер" очень близок к дебютному чемпионству в Бундеслиге.

10-летняя теннисистка Жания Бекмухамбетова сенсационно выиграла юношеский чемпионат.

Леброн Джеймс побил рекорд легендарного Майкла Джордана в НБА.

Юлия Путинцева поднялась на 16 позиций в мировом рейтинге. Рыбакина сохранила четвертое место.

Паралимпиада-2024: сборная Казахстана заработала 11 лицензий.

Елена Рыбакина стала лидером сезона по количеству эйсов.

ФК "Милан" поздравил Янника Синнера с победой на "Мастерсе" в Майами.

"Манчестер Сити" обладает самым дорогим составом среди футбольных клубов.

Новости шоу-бизнеса

Земфира выпустила новый сингл.

Галкин опубликовал архивное видео с Пугачёвой и детьми.

42-летняя Вера Брежнева похвасталась фигурой.

Умерла звезда "Дома-2".

Интересное в мире

В Турции оппозиционная партия впервые за 20 лет победила на выборах.

Карл III впервые за долгое время появился на публике.

Новое важное обновление появилось для владельцев Telegram-каналов.