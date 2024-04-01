Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

14 грузовиков с гумпомощью собрали астанчане в пострадавшие от паводков регионы

Астана, кумпомощь, паводки, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 13:58 Фото: Zakon.kz
Более 30 тонн гуманитарной помощи отправили в регионы, где бушуют паводки, из Астаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 апреля сообщили представители Национальной волонтерской сети.

"В выходные дни из Астаны в регионы, где проводятся противопаводковые мероприятия, направлено 14 ГАЗелей гуманитарной помощи. Жители столицы собрали для пострадавших от паводков одежду, продукты, средства гигиены, продукты питания и т.д. На данный момент в столице работает девять складов. В сборе задействовано 30 волонтерских организаций, 200 волонтеров", – говорится в сообщении Министерства культуры и информации.

Пункты сбора помощи в регионах также работают в усиленном режиме.

31 марта в Актобе прибыла гуманитарная помощь из Туркестанской области. Ее распределят среди жителей пострадавших районов региона.

Не остались в стороне и волонтеры, общественные активисты, депутаты маслихатов всех уровней, предприниматели, жители Атырауской области. В течение трех дней в рамках акции "Сила в единстве" они собрали восемь 8 тонн гуманитарной помощи для жителей Актюбинской области.

По состоянию на 1 апреля, в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской областях в пунктах временного размещения находятся 6034 человека, из них 2386 – дети.

Читайте также

Масштабные паводки в Казахстане: что известно к этому часу
Масштабные паводки в Казахстане: что известно к этому часу
Впечатляющие портреты: фотограф показал редких пернатых Казахстана
Впечатляющие портреты: фотограф показал редких пернатых Казахстана
Казахстанцы столкнулись с проблемами при зачислении детей в первый класс
Казахстанцы столкнулись с проблемами при зачислении детей в первый класс
Ирина Капитанова
Астана Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полиция, рейд, магазин, Астана
Рейды по магазинам проходят в Астане
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
На юге Казахстана произошло землетрясение
На юге Казахстана произошло землетрясение
скоростной поезд
Корейцы нашли новый способ борьбы с низкой рождаемостью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: