14 грузовиков с гумпомощью собрали астанчане в пострадавшие от паводков регионы

Более 30 тонн гуманитарной помощи отправили в регионы, где бушуют паводки, из Астаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 апреля сообщили представители Национальной волонтерской сети.

"В выходные дни из Астаны в регионы, где проводятся противопаводковые мероприятия, направлено 14 ГАЗелей гуманитарной помощи. Жители столицы собрали для пострадавших от паводков одежду, продукты, средства гигиены, продукты питания и т.д. На данный момент в столице работает девять складов. В сборе задействовано 30 волонтерских организаций, 200 волонтеров", – говорится в сообщении Министерства культуры и информации.

Пункты сбора помощи в регионах также работают в усиленном режиме.

31 марта в Актобе прибыла гуманитарная помощь из Туркестанской области. Ее распределят среди жителей пострадавших районов региона.

Не остались в стороне и волонтеры, общественные активисты, депутаты маслихатов всех уровней, предприниматели, жители Атырауской области. В течение трех дней в рамках акции "Сила в единстве" они собрали восемь 8 тонн гуманитарной помощи для жителей Актюбинской области.

По состоянию на 1 апреля, в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской областях в пунктах временного размещения находятся 6034 человека, из них 2386 – дети.