Масштабные паводки в Казахстане: что известно к этому часу

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана 1 апреля 2024 года доложило о паводковой ситуации по стране, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, службы государственной системы гражданской защиты продолжают проведение ликвидации последствий паводков, противопаводковые мероприятия и аварийно-спасательные работы.

"С начала паводкового периода силами МЧС и акиматов откачано более 4,6 млн куб. м талой воды (за сутки свыше 40 тыс. куб. м), проведена укладка более 370 тыс. мешкотар (за сутки более 55 тыс.) и 728 тыс. т инертного материала (за сутки 3 тыс. т) Задействованными силами и средствами спасены и эвакуированы 13 659 человек, из них 5250 – дети. При этом привлеченными воздушными судами государственной авиации эвакуированы 1655 человек, из них 425 – дети", – говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС, в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской областях в пунктах временного размещения находятся 6034 человека, из них 2386 – дети. В безопасные места отогнано 10 684 голов сельскохозяйственных животных.

На телефоны горячей линии поступило 649 звонков, продолжают функционировать республиканский и областные оперативные штабы в 20 регионах.

Согласно информации, отведена вода из 309 частных жилых домов и 759 дворовых территорий. При этом остаются подтопленными 1257 частных жилых домов и 400 дворовых территорий. На контроле находится 55 размывов автодорог (мост и 54 дорожных полотна).

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Улытауской, Абайской областях без транспортного сообщения – 49 населенных пунктов, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

В МЧС подчеркнули, что проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах.

В аварийно-спасательных работах задействованы 8458 человек, 2124 единицы техники, 808 водооткачивающих средств и 65 плавательных средств, 14 воздушных суден МЧС, МВД, МО, местных исполнительных органов, организаций.

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Ранее сообщалось, что реки в Карагандинской и Акмолинской областях обследовали с вертолета.