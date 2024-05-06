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Законодательство РК

МИД обратился к казахстанцам, находящимся в России

Здание МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 13:04 Фото: МИД РК
В Министерстве иностранных дел Казахстана ответили, стоит ли казахстанцам воздержаться от поездок в Россию вслед за Кыргызстаном и Таджикистаном, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге 6 мая отметил, что казахстанско-российские отношения основываются на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнерства, а также являются образцом многогранного межгосударственного сотрудничества.

"Мы не наблюдаем каких-либо проблем на казахстанско-российской границе. Наши дипломаты в России постоянно находятся в контакте с местными властями, Министерством иностранных дел, пограничной службой. Каких-либо массовых задержаний либо проверок документов наши граждане не наблюдают. Если и остановили, либо проверили документы, то это происходит в целях безопасности. Поэтому просим наших граждан просто соблюдать правила местных властей, а также законы этой страны", – заявил Айбек Смадияров.

2 мая Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендовало согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Россию, временно воздержаться от поездок в страну до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через госграницу.

30 апреля Таджикистан вручил ноту послу России в связи с массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Таджикистана на территории РФ, а также повсеместного нарушения их прав и свобод.

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