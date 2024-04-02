Шумные мопедисты спровоцировали проверки на дорогах Алматы
И. о. начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев подчеркивает, что зачастую владельцы мотоциклов и мопедов используют установку прямотоков, что влияет на покой граждан, особенно в ночное время суток, и устраивают несанкционированные гонки, а также групповые неорганизованные передвижения с грубыми нарушениями правил маневрирования и скоростного режима.
"Это вызывает справедливые нарекания и жалобы со стороны граждан города и других участников дорожного движения. В этой связи полицией Алматы усилена работа по выявлению правонарушений лицами, управляющими альтернативными видами транспорта. Проводятся локальные рейды".Серик Шумаев
По его словам, на дорогах мегаполиса в период рейда выявлено 168 правонарушений, задержаны 13 нетрезвых водителей.
Кроме того, приняты меры административного воздействия в отношении 68 водителей мопедов и 23 – самокатов. 38 мопедов водворены на штрафную стоянку.
"Основными причинами ДТП с участием мототранспорта в основном являются несоблюдение установленного скоростного режима движения, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, маневрирования и др. В минувшем году с участием мопедов зарегистрировано 554 ДТП, в которых пострадал 541, погибли 16 человек".Серик Шумаев
30 марта сообщалось, что в Астане проходят рейды по магазинам, где выявляют незаконную продажу вейпов, насвая и снюса.