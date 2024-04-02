Шумные мопедисты спровоцировали проверки на дорогах Алматы

В Алматы усилен контроль за движением мопедистов. Согласно последним данным правоохранителей, 38 мопедов водворены на штрафстоянку, сообщает Zakon.kz.

И. о. начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев подчеркивает, что зачастую владельцы мотоциклов и мопедов используют установку прямотоков, что влияет на покой граждан, особенно в ночное время суток, и устраивают несанкционированные гонки, а также групповые неорганизованные передвижения с грубыми нарушениями правил маневрирования и скоростного режима.

"Это вызывает справедливые нарекания и жалобы со стороны граждан города и других участников дорожного движения. В этой связи полицией Алматы усилена работа по выявлению правонарушений лицами, управляющими альтернативными видами транспорта. Проводятся локальные рейды". Серик Шумаев

По его словам, на дорогах мегаполиса в период рейда выявлено 168 правонарушений, задержаны 13 нетрезвых водителей.

Кроме того, приняты меры административного воздействия в отношении 68 водителей мопедов и 23 – самокатов. 38 мопедов водворены на штрафную стоянку.

"Основными причинами ДТП с участием мототранспорта в основном являются несоблюдение установленного скоростного режима движения, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, маневрирования и др. В минувшем году с участием мопедов зарегистрировано 554 ДТП, в которых пострадал 541, погибли 16 человек". Серик Шумаев

30 марта сообщалось, что в Астане проходят рейды по магазинам, где выявляют незаконную продажу вейпов, насвая и снюса.