Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

11 смертей: полиция Алматы выразила обеспокоенность из-за мопедистов

Полиция Алматы, аварии, ДТП, мопеды, смерти, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 09:43 Фото: Zakon.kz
В Алматы с начала года на штрафстоянки водворено более 1,5 тысячи мопедов, но количество ДТП с их участием не сокращается, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 сентября рассказали в полиции города, отметив, что в ведомстве обеспокоены участившимися авариями с мопедами. 

"В Алматы по-прежнему набирают популярность средства индивидуальной мобильности – мопеды, самокаты, скутеры и т.п. Но, к сожалению, управляя данным видом транспорта, большинство водителей не соблюдают элементарные правила дорожного движения или просто их игнорируют. Тем самым они создают аварийные ситуации на дорогах, которые зачастую приводят к трагическим последствиям или травмам людей. Одна из таких аварий, произошедшая накануне, привела к гибели 19-летнего юноши, управлявшего мопедом", – сообщил командир полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы Оралбек Ахимов.

По его данным, с начала этого года в городе произошло 523 ДТП с участием мопедов, в результате которых 535 человек травмированы, 11 – погибли. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены свыше 19 тысяч мопедистов. На специализированную штрафную стоянку водворено более 1,5 тысячи мопедов.

"Уважаемые участники дорожного движения! Транспортное средство является источником повышенной опасности. При управлении им необходимо соблюдать все требования правил дорожного движения и проявлять осторожность. Это позволит избежать ДТП, травм людей и различных печальных последствий", – резюмировал Ахимов.

6 сентября на одном из перекрестков Алматы мопедист проигнорировал знак Stop, выехал на перекресток и попал в аварию. Его госпитализировали. В этот же день мы писали о другом водителе мопеда, который снес на пешеходном переходе девушку и скрылся.

Читайте также

Филип Моррис: Новое исследование доказывает снижение вреда здоровью
Филип Моррис: Новое исследование доказывает снижение вреда здоровью
Ирина Капитанова
ДП Алматы Алматы ДТП 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
Семья
Стало известно, кого первым обнял Димаш Кудайберген после концерта в Астане
Фейковые новости, фейковая рассылка
Казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тысяч тенге – фейк
Стрельба у офиса Wildberries в Москве: Татьяна Бакальчук сделала заявление
Стрельба у офиса Wildberries в Москве: Татьяна Бакальчук сделала заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: