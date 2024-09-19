11 смертей: полиция Алматы выразила обеспокоенность из-за мопедистов

В Алматы с начала года на штрафстоянки водворено более 1,5 тысячи мопедов, но количество ДТП с их участием не сокращается, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 сентября рассказали в полиции города, отметив, что в ведомстве обеспокоены участившимися авариями с мопедами.

"В Алматы по-прежнему набирают популярность средства индивидуальной мобильности – мопеды, самокаты, скутеры и т.п. Но, к сожалению, управляя данным видом транспорта, большинство водителей не соблюдают элементарные правила дорожного движения или просто их игнорируют. Тем самым они создают аварийные ситуации на дорогах, которые зачастую приводят к трагическим последствиям или травмам людей. Одна из таких аварий, произошедшая накануне, привела к гибели 19-летнего юноши, управлявшего мопедом", – сообщил командир полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы Оралбек Ахимов.

По его данным, с начала этого года в городе произошло 523 ДТП с участием мопедов, в результате которых 535 человек травмированы, 11 – погибли. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены свыше 19 тысяч мопедистов. На специализированную штрафную стоянку водворено более 1,5 тысячи мопедов.

"Уважаемые участники дорожного движения! Транспортное средство является источником повышенной опасности. При управлении им необходимо соблюдать все требования правил дорожного движения и проявлять осторожность. Это позволит избежать ДТП, травм людей и различных печальных последствий", – резюмировал Ахимов.

6 сентября на одном из перекрестков Алматы мопедист проигнорировал знак Stop, выехал на перекресток и попал в аварию. Его госпитализировали. В этот же день мы писали о другом водителе мопеда, который снес на пешеходном переходе девушку и скрылся.