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Акимат Шымкента обратился к жителям города

Акимат Шымкента обратился к жителям города, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 09:41 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте 2 апреля 2024 года завершили отопительный сезон. Об этом Zakon.kz заявили в пресс-службе городского акимата, сообщает Zakon.kz.

Обращение к жителям города опубликовано на странице в Instagram.

"Сообщаем, что согласно распоряжению акима Шымкента, отопительный сезон 2023-2024 гг. в госучреждениях, предприятиях, объектах социальной сферы, а также в многоэтажных жилых домах и индивидуальных жилых домах закончился 2 апреля", – сказано в публикации.

По данным РГП "Казгидромет", днем температура воздуха в Шымкенте поднимается до 19 градусов тепла. Подробнее ознакомиться с прогнозом погоды в мегаполисе с 3 по 5 апреля можно по ссылке.

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