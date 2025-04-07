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Общество

Когда могут отключить отопление в Астане

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, обогреватель, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 10:26 Фото: freepik
7 апреля 2025 года в Шымкенте завершился отопительный сезон. В пресс-службе акимата Астаны также сообщили Zakon.kz о том, когда очередь дойдет и до жителей столицы.

Так, обычно сроки зависят от погодных условий.

"При устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 градусов и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа Астаны об окончании отопительного сезона".Пресс-служба акимата Астаны

А пока с прогнозом погоды с 7 по 9 апреля 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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