Когда могут отключить отопление в Астане
Фото: freepik
7 апреля 2025 года в Шымкенте завершился отопительный сезон. В пресс-службе акимата Астаны также сообщили Zakon.kz о том, когда очередь дойдет и до жителей столицы.
Так, обычно сроки зависят от погодных условий.
"При устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 градусов и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа Астаны об окончании отопительного сезона".Пресс-служба акимата Астаны
А пока с прогнозом погоды с 7 по 9 апреля 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте можно ознакомиться по этой ссылке.
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