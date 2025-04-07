Когда могут отключить отопление в Астане

Фото: freepik

7 апреля 2025 года в Шымкенте завершился отопительный сезон. В пресс-службе акимата Астаны также сообщили Zakon.kz о том, когда очередь дойдет и до жителей столицы.

Так, обычно сроки зависят от погодных условий. "При устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 градусов и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа Астаны об окончании отопительного сезона". Пресс-служба акимата Астаны А пока с прогнозом погоды с 7 по 9 апреля 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте можно ознакомиться по этой ссылке.

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