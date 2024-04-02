Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

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Синоптики подготовили прогноз погоды на период с 3 по 5 апреля для жителей Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Астана 3 апреля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3, днем +8+10. 4 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2, днем +12+14. 5 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4, днем +16+18. Алматы 3 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7, днем порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5, днем +14+16. 4 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5, днем +13+15. 5 апреля: переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5, днем +16+18. Шымкент 3 апреля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7, днем +15+17. 4 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7, днем +17+19. 5 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7, днем +17+19. Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях страны. Читайте также Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях страны Казахстанским фермерам пообещали возместить ущерб от гибели скота во время паводков Минцифры выступило с заявлением после проверки zaimer.kz из-за массовой утечки данных

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