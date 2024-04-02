Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
Астана
3 апреля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3, днем +8+10.
4 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2, днем +12+14.
5 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4, днем +16+18.
Алматы
3 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7, днем порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5, днем +14+16.
4 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5, днем +13+15.
5 апреля: переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5, днем +16+18.
Шымкент
3 апреля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7, днем +15+17.
4 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7, днем +17+19.
5 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7, днем +17+19.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях страны.