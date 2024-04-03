Казахстанец получил личное приглашение от президента Доминиканы
Предыстория важного знакомства была такова.
Омар Алиев опубликовал видео, на котором как обычно вытягивает случайный флаг, а потом начинает говорить на языке той страны, которая ему попалась в этой "лотерее".
Казахстанцу попался флаг Доминиканы, и он тут же свободно заговорил на испанском, рассказав про желание посетить это государство и попробовать одно из национальных блюд.
Самое интересное ожидало Алиева после публикации. Каким-то чудесным образом глава Доминиканы увидел это видео, да еще и подписался на полиглота.
Также Луис Абинадер оставил небольшой комментарий под видео. Президент отметил, что Омар может насладиться пляжами, кухней страны. Но есть риск, по словам Абинадера, что Омар захочет там остаться.
Фото: Instagram/omari.too
На страницу Алиева в Instagram подписано более 3,5 млн подписчиков. А в TikTоk эта цифра достигает почти 33 млн.