Казахстанец получил личное приглашение от президента Доминиканы

Казахстанский полиглот Омар Алиев приобрел небывалую популярность. Студент медицинского колледжа Алматы прославился тем, что говорит буквально на всех языках мира. Известность Алиева дошла и до президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера, сообщает Zakon.kz.

Предыстория важного знакомства была такова.

Омар Алиев опубликовал видео, на котором как обычно вытягивает случайный флаг, а потом начинает говорить на языке той страны, которая ему попалась в этой "лотерее".

Казахстанцу попался флаг Доминиканы, и он тут же свободно заговорил на испанском, рассказав про желание посетить это государство и попробовать одно из национальных блюд.

Самое интересное ожидало Алиева после публикации. Каким-то чудесным образом глава Доминиканы увидел это видео, да еще и подписался на полиглота.

Также Луис Абинадер оставил небольшой комментарий под видео. Президент отметил, что Омар может насладиться пляжами, кухней страны. Но есть риск, по словам Абинадера, что Омар захочет там остаться.

Фото: Instagram/omari.too

На страницу Алиева в Instagram подписано более 3,5 млн подписчиков. А в TikTоk эта цифра достигает почти 33 млн.