Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на пленарном заседании Мажилиса 3 апреля рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать снижения тарифов на электроэнергию после того, как уберут так называемые прокладочные энергоснабжающие организации, сообщает Zakon.kz.

Депутат Серик Егизбаев отметил, что рассматриваемый проект закона "О теплоэнергетике" воспринимают через вопрос о так называемых прокладочных энергоснабжающих организациях. Он сообщил, что после того, как Минэнерго с 1 апреля отзовет их лицензии, ожидается снижение тарифов на электроэнергию для населения. По словам чиновника, речь идет о снижении до 15-20%.

Однако Алмасадам Саткалиев сообщил, что этого не будет. И добавил, что нужно быть реалистами.



"Мы считаем, что снижения не будет. Есть затраты, которые несли энергоснабжающие организации. Т.е. штат, вопросы, связанные с закупкой электроэнергии, более того, так называемая надбавка, они должны быть включены в тариф региональных энергосетевых компаний. Но сама эта мера не приведет ни к увеличению, ни к снижению. Возможно, на рынке появятся более эффективные механизмы ценообразования. Здесь существенного снижения ожидать не стоит", – заявил глава Минэнерго.

3 апреля депутаты Мажилиса приняли в первом чтении проект закона "О теплоэнергетике", которым усиливается ответственность за нарушение законодательства в области теплоэнергетики.