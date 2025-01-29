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Общество

Повлияет ли новое соглашение с Россией на тарифы электроэнергии в Казахстане

Алмасадам Саткалиев, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 11:18 Фото: primeminister.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 29 января 2025 года в Мажилисе объяснил причины закупки Казахстаном электроэнергии у России и рассказал, может ли новое соглашение привести к росту тарифов для казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Мукаш Искандиров во время обсуждения ратификации Соглашения между Казахстаном и Россией о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем двух стран задал несколько вопросов министру энергетики.

"Поясните, пожалуйста, какой объем и по какой цене закупается электроэнергия у России? Приведет ли это к росту тарифа на электроэнергию в Казахстане?" – озвучил депутат. 

Министр Алмасадам Саткалиев отметил, что электроэнергию у России Казахстан покупает в двух случаях: для покрытия дефицита и при неплановых перетоках.

"Неплановые перетоки возникают в случае отклонений в работе электросистемы. Для этих случаев предусмотрены разные режимы платежей. В рамках согласованного отклонения в 150 мегаватт наша страна оплачивает только стоимость электроэнергии. Если отклонение превышает 150 мегаватт, дополнительно оплачиваются диспетчеризация и транзит по сетям "Россети". Также есть плановые перетоки, которые осуществляют субъекты рынка для покрытия дефицита электроэнергии. В зависимости от условий цена разная. Если мы закупаем электроэнергию у России в пределах установленного диапазона, ее средняя стоимость составляет около 8 тенге за киловатт-час. Если превышаем этот диапазон, то цена возрастает до 23,8 тенге за киловатт-час", – объяснил министр. 

Он дополнил, что плановые перетоки происходят в периоды дефицита.

"Как вы знаете, в пиковые часы энергосистема Казахстана вынуждена покупать дорогую электроэнергию у сопредельных государств. В прошлом году частично закупали у Узбекистана, также приобретаем у РФ, где средняя цена составляет 48 тенге за киловатт-час. Таким образом, это не приведет к росту цен. Почему? Потому что это вынужденная покупка – других источников нет. В противном случае пришлось бы вводить ограничения для внутренних потребителей", – сказал Саткалиев. 

29 января 2025 года депутаты Мажилиса ратифицировали соглашение с Россией по обеспечению работы единых энергетических систем. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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