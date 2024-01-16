Тарифы на электроэнергию могут вновь пересмотреть в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в правительстве 16 января рассказал о возможности повторного пересмотра тарифов на электроэнергию в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев подтвердил, что Минэнерго получило заявку на повышение предельного тарифа.

"Там максимальный рост – примерно до 40%. Но это по заявкам. Понятно, что мы будем изучать структуру данной заявки, целесообразность повышения тех или иных видов затрат. Ранее повышения были направлены на ремонт и частично на заработные платы. Понятно, что есть другие затраты, связанные со снижением потерь, с реализацией инвестиционной программы, то есть будем детально смотреть. Понятно, что не допустим резкого роста тарифов на электроэнергию", – заверил глава Министерства энергетики.

При этом, как подчеркнул Алмасадам Саткалиев, исходя из предварительного анализа, речь идет о повышении тарифов более чем на 20%. Заявки на пересмотр тарифов подали 24 субъекта из 40.

Ранее Алмасадам Саткалиев сообщил, что к 2030 году Казахстан столкнется с дефицитом электроэнергии.