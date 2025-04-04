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События

Захватывающее зрелище: как Казахстан готовится к военному параду в честь 80-летия Победы

Казахстан, военный парад, 80-летие Победы, МО, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 09:34 Фото: gov.kz
Подготовка к военному параду в Казахстане в честь 80-летия Победы обещает стать значимым и масштабным событием. В пресс-службе Министерства обороны (МО) страны показали видео, как военнослужащие готовятся к грандиозному мероприятию, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства за 4 апреля 2025 года, в полевом лагере уже завершены основные этапы подготовки: установлены 203 жилых палатки, 11 пунктов хозяйственного обеспечения, 12 палаток для бытового обслуживания, семь полевых банных комплексов, полевой госпиталь, а также автопарк и ремонтно-восстановительные пункты для техники.

Также отмечено, что большинство участников парада уже прибыли в столицу и начали интенсивные тренировки, сливаясь в единую силу всех подразделений.

В этом году в параде примут участие 24 парадных расчета.

"В общей сложности на площади соберется более 4 тысяч участников, среди которых более 200 женщин-военнослужащих. Механизированная колонна будет состоять из более чем 300 единиц боевой и специальной техники, включая исторические образцы".Пресс-служба МО РК

Кроме того, в воздушном параде примут участие 66 летательных аппаратов различных типов.

"Подготовка к параду идет полным ходом – с нетерпением ожидаем этого зрелищного события, которое продемонстрирует силу и мощь казахстанской армии", – заключили в ведомстве.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 09:34
Более 300 единиц техники привлекут для проведения парада Победы в Астане

3 января в большом интервью газете "Ana tili" глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года. В частности, президент анонсировал военный парад, который пройдет в Астане.

Позднее стало известно, что военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, пройдет в Астане 7 мая. В нем примут участие 4,5 тыс. человек.

Отметим, что военные парады в Казахстане не проводились с 2020 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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