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Глава Минэнерго о разливе нефти в Каспийском море: Пока не подтверждается

Глава Минэнерго о разливе нефти в Каспийском море: Пока не подтверждается, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 12:36 Фото: primeminister.kz
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса 3 апреля прокомментировал информацию о разливе нефти в Каспийском море, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго отметил, что за весь период эксплуатации морского комплекса на Кашагане не было зафиксировано ни одного случая разлива нефти.

"Поэтому мы сейчас занимаемся проверкой информации, то есть идет анализ снимка из космического мониторинга, который показывает неоднозначную картину. Сейчас производится забор проб воды во всей акватории, пока на данный момент разлив нефти не подтверждается. Но экологи продолжат работу", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Журналисты также уточнили у министра, будут ли на вертолете облетать предполагаемую зону разлива нефти.

"Если будет необходимость в вертолете, конечно, мы обеспечим эту возможность. Но взять пробу воды можно с помощью водного транспорта", – уточнил Алмасадам Саткалиев.

2 апреля появилась информация о разливе нефти в районе Кашаганского месторождения в Каспийском море. 

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