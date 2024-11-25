Планы по экспорту казахстанской нефти озвучили в Минэнерго

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на правительственном часе в Мажилисе 25 ноября рассказал, как будет осуществляться транспортировка казахстанской нефти, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) на сегодня – это самый надежный и эффективный маршрут экспорта казахстанской нефти. Общий объем инвестиций всех этапов развития проекта составил более 8,4 млрд долларов.

"На сегодня обеспечена техническая возможность к увеличению объемов перекачки с 67 до 81,5 млн тонн/год, в том числе по казахстанскому участку с 53,7 до 72,5 млн тонн/год. Ожидаемый прогноз экспорта на 2024 год при добыче нефти 88,4 млн тонн может составить порядка 68,8 млн тонн. По основным направлениям: Каспийский трубопроводный консорциум – 55,4 млн тонн нефти, "Атырау-Самара" – 8,6 млн тонн, Китай – 1,1 млн тонн, порт Актау – 3,6 млн тонн, ж/д – 0,05 млн тонн", – добавил министр.

Он же подчеркнул, что в 2024 году планируется транзит 10 млн тонн российской нефти – в Китай и 200 тыс. тонн – в Узбекистан.

"С 2023 года также идут поставки на нефтеперерабатывающий завод Шведт в Германии по системе "Дружба". В этом году планируется на Шведт экспортировать – 1,4 млн тонн нефти", – заявил Саткалиев.

При этом он указал, что направление Баку – Тбилиси – Джейхан на сегодняшний день является одним из перспективных, так как есть заинтересованность в развитии и в планомерном увеличении объемов поставок казахстанской нефти в данном направлении как с нашей стороны, так и со стороны азербайджанских партнеров.

"На 2024 год запланирована поставка казахстанской нефти через БТД в объеме 1,5 млн тонн. Изучаются перспективы увеличения поставок по данному маршруту в объемах до 20 млн тонн в год. Рассматриваются возможности нефтепровода "Баку – Супса". Пропускная способность – 5 млн тонн в год, возможные объемы поставок до 3 млн тонн в год. Использование этого маршрута находится на стадии проработки и обсуждения", – резюмировал глава Минэнерго.

В долгосрочной перспективе также прорабатывается вопрос проекта строительства нефтепровода "Ескене-Курык" – предполагаемая техническая мощность нефтепровода порядка 20-30 млн тонн в год.

Между тем, ранее депутат Едил Жанбыршин заявил, что в ближайшие 15 лет запасы углеводородных ресурсов могут быть исчерпаны в Казахстане.