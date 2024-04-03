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Требует существенных вложений: Саткалиев указал на необходимость повышения тарифов на услуги ТЭЦ

Саткалиев, Минэнерго, тарифы, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 12:33 Фото: primeminister.kz
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса 3 апреля 2024 года заявил, что нужно дополнительно повышать тарифы на услуги ТЭЦ в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что достаточно большая работа уже была проведена по приведению уровня тарифов энергопроизводящих и энергопередающих предприятий до уровня, необходимого для обеспечения ремонтных ремонтных работ и реализации инвестиционных программ.

"Все будет зависеть от заявок предприятий, когда будет сформирован пул заявок от компаний отрасли, мы соответствующий ответ дадим. В настоящее время в Министерство энергетики таких заявок не было. Принцип ценообразования основан на том, что мы сначала аккумулируем заявки, проводим соответствующий анализ предоставленных заявок на предмет соответствия и после этого даем соответствующее заключение. Что касается услуг по теплоснабжению, безусловно, там необходимо повышать тариф, но размер зависит от каждого отдельного предприятия. Но, в целом, износ ТЭЦ – порядка 70% – это требует существенных инвестиционных вложений, что предполагает повышение (тарифа. – Прим. ред.)", – сказал министр.

Однако глава Минэнерго не уточнил, насколько процентов нужно повысить тарифы на услуги ТЭЦ. По его словам, это относится к компетенции МНЭ.

При этом Алмасадам Саткалиев отметил, что не стоит ожидать существенного роста тарифов.

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Ранее он рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать снижения тарифов на электроэнергию после того, как уберут так называемые прокладочные энергоснабжающие организации.

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