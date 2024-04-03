Требует существенных вложений: Саткалиев указал на необходимость повышения тарифов на услуги ТЭЦ

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса 3 апреля 2024 года заявил, что нужно дополнительно повышать тарифы на услуги ТЭЦ в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что достаточно большая работа уже была проведена по приведению уровня тарифов энергопроизводящих и энергопередающих предприятий до уровня, необходимого для обеспечения ремонтных ремонтных работ и реализации инвестиционных программ.

"Все будет зависеть от заявок предприятий, когда будет сформирован пул заявок от компаний отрасли, мы соответствующий ответ дадим. В настоящее время в Министерство энергетики таких заявок не было. Принцип ценообразования основан на том, что мы сначала аккумулируем заявки, проводим соответствующий анализ предоставленных заявок на предмет соответствия и после этого даем соответствующее заключение. Что касается услуг по теплоснабжению, безусловно, там необходимо повышать тариф, но размер зависит от каждого отдельного предприятия. Но, в целом, износ ТЭЦ – порядка 70% – это требует существенных инвестиционных вложений, что предполагает повышение (тарифа. – Прим. ред.)", – сказал министр.

Однако глава Минэнерго не уточнил, насколько процентов нужно повысить тарифы на услуги ТЭЦ. По его словам, это относится к компетенции МНЭ.

При этом Алмасадам Саткалиев отметил, что не стоит ожидать существенного роста тарифов.

Ранее он рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать снижения тарифов на электроэнергию после того, как уберут так называемые прокладочные энергоснабжающие организации.