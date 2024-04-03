Рост цен на лекарства прокомментировали в Минздраве

В Министерстве здравоохранения Казахстана 3 апреля сообщили, что на сегодняшний день по сравнению с прошлым годом наблюдается рост цен на ряд препаратов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что наблюдается рост цен на лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, противомикробные и противовирусные.

"Одной из причин является сезонный рост цен. Однако следует отметить, что есть и снижение цен на такие препараты, как антикоагулянты, нестероидные противовоспалительные препараты, витамины", – говорится в сообщении.

В Минздраве объяснили, что лекарства, как и любой товар, имеют экономический и социальный эффекты. Стоимость препаратов зависит от рыночных взаимоотношений, цены производителя, курса иностранных валют, ценовой политики страны-производителя и покупателя, логистики, стоимости сырья и других факторов.

"Напомним, что в соответствии со статьей 426 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" предусмотрена ответственность за реализацию препарата выше утвержденной предельной цены. В случае установления факта реализации выше предельной цены необходимо обращаться в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля с мотивированными документами (чек о покупке) или через мобильное приложение DARIKZ", – отмечается в пресс-релизе.

Ранее в Фонде медстрахования ответили на жалобы о нехватке бесплатных лекарств в поликлиниках.