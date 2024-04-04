В семи областях Казахстана на пятницу объявлено штормовое предупреждение

В семи областях Казахстана на 5 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром туман.

На западе, юге Атырауской области туман. В Атырау ночью и утром туман.



На западе, севере, востоке Костанайской области туман. В Костанае ночью и утром туман.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.



На западе, юге, севере Северо-Казахстанской области туман. В Петропавловске ночью и утром туман.



Днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе, порывы 15-20 м/с. В Шымкенте во второй половине дня гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Павлодарской области туман. В Павлодаре ночью и утром туман.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в целом по Казахстану в предстоящую пятницу, 5 апреля 2024 года.

