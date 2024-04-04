В Астане и Алматы – без осадков, в Шымкенте – дождь: прогноз синоптиков на 5 апреля

Корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет", какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в целом по Казахстану в предстоящую пятницу, 5 апреля 2024 года.

Согласно прогнозу, в столице и двух крупнейших мегаполисах страны ожидаются туман, усиление ветра, дождь с грозой:

в Астане – переменная облачность, без осадков, ночью – слабый туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +15+17°С;

– переменная облачность, без осадков, ночью – слабый туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +15+17°С; в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С; в Шымкенте – переменная облачность, во второй половине дня – кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный, 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

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При этом синоптики отметили, что большая часть территории страны по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков.

"Лишь на западе, юге страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, в южных областях – с грозой. По Казахстану ожидается туман, на юго-западе, юге – усиление ветра, в Туркестанской области – шквал", – говорится в сообщении.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили сезонный прогноз погоды по территории Казахстана на весну и лето 2024 года. В нем говорилось, что казахстанцев ожидают зимние сюрпризы от погоды весной. Подробности здесь.