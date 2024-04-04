Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане и Алматы – без осадков, в Шымкенте – дождь: прогноз синоптиков на 5 апреля

В Астане и Алматы – без осадков, в Шымкенте – дождь: прогноз синоптиков на 5 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 16:29 Фото: unsplash
Корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет", какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в целом по Казахстану в предстоящую пятницу, 5 апреля 2024 года.

Согласно прогнозу, в столице и двух крупнейших мегаполисах страны ожидаются туман, усиление ветра, дождь с грозой:

  • в Астане – переменная облачность, без осадков, ночью – слабый туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +15+17°С;
  • в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С;
  • в Шымкенте – переменная облачность, во второй половине дня – кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный, 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 16:29
"Казгидромет" выступил с важным заявлением о притоке воды из России
, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 16:29

При этом синоптики отметили, что большая часть территории страны по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков.

"Лишь на западе, юге страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, в южных областях – с грозой. По Казахстану ожидается туман, на юго-западе, юге – усиление ветра, в Туркестанской области – шквал", – говорится в сообщении.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили сезонный прогноз погоды по территории Казахстана на весну и лето 2024 года. В нем говорилось, что казахстанцев ожидают зимние сюрпризы от погоды весной. Подробности здесь.

Читайте также

В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
Бег, красивый маршрут, 8000 участников: Almaty Half Marathon пройдет 21 апреля
Бег, красивый маршрут, 8000 участников: Almaty Half Marathon пройдет 21 апреля
Динара Халдарова
Казгидромет Астана Погода Алматы Казахстан Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция
Очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: