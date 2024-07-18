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В Астане и 17 областях Казахстана на пятницу объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 20:15 Фото: pixabay
В Астане и 17 областях Казахстана на 19 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане временами ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. Днем возможен град.

На севере, востоке Акмолинской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза.

Днем на севере, востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается гроза.

В горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области временами ожидается гроза. Ветер западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с, временами 28 м/с. В Алматы временами ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 18 м/с. В Конаеве днем временами ожидается гроза. Ветер западный временами порывы 18-23 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается гроза, днем на востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный ночью на севере, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ночью ожидается гроза.

Днем на севере, юге Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке, юге, днем на большей части области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается временами гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Днем на севере, востоке, в центре Улытауской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на востоке, днем на севере, востоке, в центре области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза, днём град. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается гроза.

Ночью на севере, востоке, юге, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер южный, юго-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днем на востоке, юге Абайской области ожидается сильный дождь. Ночью на востоке, юге, в центре области ожидается гроза, днем гроза, на востоке, юге области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Атырауской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара +35+38. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, северо-западе, севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара +35+37. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 25 м/с. На северо-западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области сохраняется сильная жара +35. На западе, юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе Костанайской области, днем на большей части области ожидается гроза. Днем на западе области град, шквал. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер северный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. Днем на большей части области ожидается сильная жара +38. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, днем град.

Днем в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, в горных и предгорных районах области гроза, шквал. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте временами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ожидаются сильные дожди с грозами, градом и жара.

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