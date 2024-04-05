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В МВД озвучили итоги рейдов по магазинам

проверки в магазинах, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 16:56 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел Казахстана озвучили итоги рейдов по выявлению незаконной продажи табачных изделий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил официальный представитель Министерства внутренних дел Шынгыс Алекешев, рейды проводили в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

"По итогам проверок к ответственности привлекли 186 недобросовестных предпринимателей, которые продавали табачные изделия лицам, не достигшим 21 года. Также было зарегистрировано более 1,5 тыс. фактов продажи и распространения некурительных изделий, таких как насвай и снюсы", – сообщил Шынгыс Алекешев.

Помимо этого, в рамках ОПМ было выявлено два подпольных цеха по изготовлению некурительного табака, всего изъято порядка 3,5 тонны насвая.

В марте во многих районах Астаны начали проводить рейды по магазинам с участием полиции, спортсменов и волонтеров. Так, в одном из столичных районов Нура проверили 147 магазинов, в шести из которых выявили незаконную продажу насвая и снюса. 

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