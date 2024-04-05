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Проблемные ЖК Астаны достроят до конца июня 2024 года, пообещали в акимате

Проблемные ЖК Астаны достроят до конца июня 2024 года, пообещали в акимате , фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 18:20 Фото: pixabay
Признанные проблемными жилые комплексы Астаны достроят до конца июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 5 апреля в столичном акимате, в Астане продолжается работа по завершению строительства ЖК-долгостроев. К примеру, если в 2019 году по городу насчитывалось более 150 проблемных домов, то на начало 2023 года количество домов-долгостроев сократилось до 32 с количеством 4087 дольщиков.

"Таким образом, до 2024 года было завершено строительство более 140 ЖК, и дольщикам были выданы ключи от квартир. В 2024 году эту проблему решат в полном объеме. Еще по девяти объектам поблочно вручение ключей дольщикам запланировано на ближайшие месяцы, то есть все объекты, признанные проблемными, будут завершены в первом-втором квартале 2024 года", – говорится в сообщении.

Также в акимате добавили, что к примеру, в феврале ключи получили жители многоквартирного жилого комплекса Future home. Долгострой возводили 11 лет. Его строительство началось еще в 2013 году. Сам объект был признан проблемным в 2017 году. Количество дольщиков составляет почти 200 семей дольщиков.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы. По его словам, по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. Объем инвестиций за 2023 год составил 1,6 трлн тенге.

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