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Снос аварийных домов, завершение долгостроев: Женис Касымбек отчитался перед президентом

, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 17:30
Женис Касымбек доложил Токаеву о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Женис Касымбек, по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. Объем инвестиций за 2023 год составил 1,6 трлн тенге. Реализуемые проекты в обрабатывающей промышленности, образовании, медицине, логистике, транспорте и других сферах позволили создать 1,8 тыс. рабочих мест.

По проекту JOLTAP в 2023 году трудоустроили почти 6 тыс. граждан. В текущем году планируется охватить мерами занятости и трудоустройства в два раза больше – 12 тыс. человек. Всего в 2024 году планируется создать почти 58 тыс. рабочих мест.

Также он доложил о ходе отопительного сезона.

"Благодаря запуску осенью 2023 года газовой тепловой станции (ГТС) "Юго-Восток", первой очереди ГТС "Туран" и первого этапа ТЭЦ-3 город впервые за долгое время проходит отопительный сезон с профицитом тепла. Мощность новых объектов жизнеобеспечения составляет 1140 Гкал/час".

Глава государства был проинформирован, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь ГТС "Тельман", вторую очередь ГТС "Туран" и угольную часть ТЭЦ-3. Это позволит обеспечить еще более 600 Гкал/час тепловой мощности.

Аким также рассказал о строительстве социальных объектов – школ, дворцов школьников, детских садов, медцентров, льготного жилья, завершении долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.

Также сегодня, 25 марта, Токаев провел встречу с министром иностранных дел Кипра.

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