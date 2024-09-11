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"Слава богу": ученый-китаевед Константин Сыроежкин подтвердил информацию о своем помиловании

Ученый, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 16:20 Фото: Facebook\Константин Сыроежкин
Ранее соответствующей новостью поделился известный казахстанский политолог Андрей Чеботарёв. Zakon.kz связался с самим Сыроежкиным.

"По предложению Комиссии по вопросам помилования при президенте Республики Казахстан глава государства Касым-Жомарт Токаев соответствующим указом помиловал известного ученого-китаеведа, доктора политических наук и профессора Константина Сыроежкина. В связи с этим с него снята судимость и он восстановлен в своих правах", – сообщил в соцсетях политолог Чеботарёв.

Редакция обратилась с вопросами непосредственно к герою данной публикации, профессору Контантину Сыроежкину. Он отказался давать развернутый комментарий, но подтвердил свое помилование.

"Правда. А что здесь комментировать? Слава богу", – заявил Сыроежкин.

В мае 2019 года появилась информация о задержании известного политолога-китаиста, профессора Константина Сыроежкина. Его подозревали в государственной измене. А в октябре 2019 года его приговорили к 10 годам тюрьмы. Тогда сообщалось, что после отбытия наказания Сыроежкина выдворят из страны.

В апреле 2024 года казахстанский политолог Антон Морозов рассказал о том, что профессор вышел на свободу по УДО. Он провел в заключении пять лет.

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С 2006 года Константин Сыроежкин являлся главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. В разные годы работал в Институте уйгуроведения Академии наук Казахской ССР (1986-1992); в Центре востоковедения Академии наук Республики Казахстан (1992-1996). Является автором ряда научных и литературных трудов.

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