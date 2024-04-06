Предупреждение от синоптиков: сильные дожди надвигаются на Казахстан

Пресс-секретарь госметеослужбы "Казгидромет" Алина Исмагулова 6 апреля озвучила прогноз погоды до 12 апреля для Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Так, согласно синоптическому прогнозу, с 6 по 12 апреля на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Осадки прогнозируются в виде дождя, а ночью ожидается переход дождя в снег:

7, 9-12 апреля в Павлодарской, на востоке страны – в Абайской и Восточно-Казахстанской областях;

8 апреля в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях;

8-11 апреля в Костанайской, на севере республики – Северо-Казахстанской, Акмолинской областях;

9-12 апреля в Карагандинской области;

11 апреля в Улытауской области.

Сильный дождь также ожидается:

6 апреля в Западно-Казахстанской области;

6-7, 11-12 апреля в Алматинской области;

6, 9 апреля в Туркестанской области;

6, 9, 11 апреля в Жамбылской области;

8 апреля в центре страны – Улытауской, Карагандинской областях;

9, 11-12 апреля в Жетысуской области.

На востоке страны – Абайской, Восточно-Казахстанской областях – 9-10 апреля прогнозируется сильный дождь, 11-12 апреля сильные осадки с переходом в снег.

"Прекращение осадков ожидается с 9 апреля на западе страны, 11-12 апреля на северо-западе, 12 апреля на севере республики и в Улытауской области", – отметила пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

Кроме того, прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью от 0+5°C до -1-6°C, днем от +12+20°C до +3+10°C. Повышение температуры воздуха ожидается на западе днем от +10+15°C до +20+25°C. Колебание температуры воздуха на юге, юго-востоке ночью от +3+8°C до +5+10°C, днем от +12+20°C до +17+25°C, в горных районах ночью от -2°C до +3°C, днем колебание от +5+10°C до +7+17°C.

В случае резких изменений гидрологических и метеорологических условий "Казгидромет" будет уведомлять штормовыми предупреждениями о рисках возникновения паводковых угроз заблаговременно.

Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали о текущей ситуации на казахстанских водохранилищах из-за паводков. По данным ведомства, водохранилища в пяти регионах практически заполнены.

