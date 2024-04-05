Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Фото: pxhere
Казахстанские синоптики рассказали о том, какой будет погода в стране с 6 по 8 апреля 2024 года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Согласно сообщению метеорологов, на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды.
"В ночные часы 6-8 апреля на северо-западе страны пройдут дожди. 8 апреля на севере прогнозируют осадки (дождь с переходом в снег), усилится ветер. Сильные дожди ожидаются 6 апреля в Западно-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областях".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также дожди пройдут 6-7 апреля в Алматинской области, 8 апреля – в Улытауской и Карагандинской областях.
"В южных регионах ожидаются гроза, град, шквал. По Казахстану в ночные и утренние часы – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, на северо-западе и севере республики понижение температуры воздуха днем от +13+20° до +7+15°.
"В центре и на востоке страны днем столбики термометров повысятся до +15+20 тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики предупреждали о штормовом предупреждении на 5 апреля в семи областях Казахстана.
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