Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана 6 апреля – синоптики
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 6 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
В понедельник, согласно прогнозу, в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами, на западе, юго-западе – временами сильные дожди, на западе, юге – град и шквал.
По республике также прогнозируют туманы, усиление ветра, днем на западе – пыльную бурю.
В ряде областей ожидается высокая пожарная опасность:
- на востоке Кызылординской области;
- на западе, севере, в центре и в предгорных районах Туркестанской области;
- на северо-западе, востоке, в центре Жамбылской области;
- на севере, юге Алматинской области;
- на севере, юге в центре области Жетысу;
- на юге Карагандинской области;
- на юге области Абай.
Ранее синоптики обратились с предупреждением к жителям Алматы, Атырау и Актобе.
