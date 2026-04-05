Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана 6 апреля – синоптики

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 6 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, согласно прогнозу, в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами, на западе, юго-западе – временами сильные дожди, на западе, юге – град и шквал.

По республике также прогнозируют туманы, усиление ветра, днем на западе – пыльную бурю.

В ряде областей ожидается высокая пожарная опасность:

на востоке Кызылординской области;

на западе, севере, в центре и в предгорных районах Туркестанской области;

на северо-западе, востоке, в центре Жамбылской области;

на севере, юге Алматинской области;

на севере, юге в центре области Жетысу;

на юге Карагандинской области;

на юге области Абай.

Ранее синоптики обратились с предупреждением к жителям Алматы, Атырау и Актобе.