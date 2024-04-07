Минздрав прокомментировал эпидситуацию в стране из-за паводков
Фото: gov.kz
Министерство здравоохранения держит на особом контроле эпидемиологическую ситуацию в паводковый период. Работа санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) переведена на усиленный режим, сообщает Zakon.kz.
В Минздраве сообщили, что в Казахстане отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по инфекциям, рост которых характерен для паводкового периода.
"В целях профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением. С начала паводков проведен отбор и исследования более 4 тысяч проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. По результатам лабораторного мониторинга качества и безопасности воды отсутствуют риски для возникновения водных вспышек инфекционных заболеваний", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что для оказания организационно-методической помощи по вопросам проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в период паводка и недопущения распространения особо-опасных и инфекционных заболеваний на подтопляемых участках в регионы направлены специалисты Национального центра общественного здравоохранения.
Ранее в Минздраве рассказали, что делать, чтобы не заразиться инфекционными заболеваниями во время паводков.
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