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Минздрав прокомментировал эпидситуацию в стране из-за паводков

Минздрав прокомментировал эпидситуацию в стране из-за паводков , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 01:05 Фото: gov.kz
Министерство здравоохранения держит на особом контроле эпидемиологическую ситуацию в паводковый период. Работа санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) переведена на усиленный режим, сообщает Zakon.kz.

В Минздраве сообщили, что в Казахстане отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по инфекциям, рост которых характерен для паводкового периода.

"В целях профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением. С начала паводков проведен отбор и исследования более 4 тысяч проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. По результатам лабораторного мониторинга качества и безопасности воды отсутствуют риски для возникновения водных вспышек инфекционных заболеваний", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что для оказания организационно-методической помощи по вопросам проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в период паводка и недопущения распространения особо-опасных и инфекционных заболеваний на подтопляемых участках в регионы направлены специалисты Национального центра общественного здравоохранения.

Ранее в Минздраве рассказали, что делать, чтобы не заразиться инфекционными заболеваниями во время паводков. 

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Диана Абдуллаева
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