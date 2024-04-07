Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Паводки и инфекции: как избежать последствий

Паводки и инфекции: как избежать последствий , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 20:51 Фото: pixabay
Что делать, чтобы не заразиться инфекционными заболеваниями во время паводков, рассказали 7 апреля в Министерстве здравоохранения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ведомство рекомендует:

  • Для питья и приготовления пищи использовать только бутилированную или кипяченую воду.
  • Не пить воду из родников, колодцев и скважин в местах подтопления.
  • Не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты, по возможности хранить в местах, недоступных для грызунов и паводковой воды.
  • ⁠Мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета.
  • Обработать все помещения после паводка дезинфекционными растворами.
  • ⁠При наличии признаков инфекционных заболеваний (повышение температуры, тошноты, рвоты, жидкого стула, болей в горле, сыпи и др.) необходимо немедленно сообщить об этом медицинскому работнику.

Ранее в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области рассказали, какие опасности для здоровья таят в себе паводки. Подробнее можно прочитать здесь

Читайте также

руки
Самый старый мужчина в мире рассказал секрет своего долголетия
спорт
Врач: 2,5 часа физнагрузок в неделю снижают риск онкологии на 17%
деньги
Новые горизонты: бизнес-гороскоп на 7 апреля
Диана Абдуллаева
Минздрав РК Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды в Казахстане
Предупреждение от синоптиков: сильные дожди надвигаются на Казахстан
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
землетрясение
В Алматы ощутили землетрясение
Дорогу затопила река, Костанайская область
Переполненная водой из России река затопила трассу в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: