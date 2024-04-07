Паводки и инфекции: как избежать последствий

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Что делать, чтобы не заразиться инфекционными заболеваниями во время паводков, рассказали 7 апреля в Министерстве здравоохранения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ведомство рекомендует:

Для питья и приготовления пищи использовать только бутилированную или кипяченую воду.

Не пить воду из родников, колодцев и скважин в местах подтопления.

Не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты, по возможности хранить в местах, недоступных для грызунов и паводковой воды.

⁠Мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета.

Обработать все помещения после паводка дезинфекционными растворами.

⁠При наличии признаков инфекционных заболеваний (повышение температуры, тошноты, рвоты, жидкого стула, болей в горле, сыпи и др.) необходимо немедленно сообщить об этом медицинскому работнику. Ранее в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области рассказали, какие опасности для здоровья таят в себе паводки. Подробнее можно прочитать здесь.

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