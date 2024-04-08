Около 76 тысяч человек эвакуировали из зоны паводков в Казахстане

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям 8 апреля озвучили свежие данные по паводкам в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам старшего офицера Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Ерасыла Сайпаш, на 10:00 утра подтопленными остаются 3745 частных жилых домов, 421 дворовая территория в семи областях – Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской.

"С начала паводкового периода спасены 75 982 человека, из них 18 681 ребенок. С привлечением воздушных судов спасены 2811 человек, из них 865 – дети. В пунктах временного размещения находятся 7203 человека, из них 2794 – дети. Также в безопасное место отогнано 69 971 сельскохозяйственное животное", – сообщил Ерасыл Сайпаш на брифинге республиканского информационного штаба.

В пострадавшие регионы доставлено более 126 тыс. тонн гуманитарной помощи. Откачано более 7 млн кубометров талой воды. От 1739 жилых домов и 1743 дворовых территорий отведена вода.

"В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействованы 16 375 человек и более 1600 единиц техники, 377 водооткачивающих средств, 81 плавательное средство и 15 воздушных судов. На контроле находится 105 размывов автодорог и 65 населенных пунктов без транспортного сообщения", – добавил Ерасыл Сайпаш.

На телефон горячей линии поступило 1052 звонка, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим. Функционируют республиканские оперативные штабы, при ухудшении ситуации будут приняты безотлагательные меры.

В МЧС также просят не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения.

“При получении сигнала на оповещение предупредите соседей, окажите помощь инвалидам и детям, строго следуйте инструкции. Заранее подготовьте одежду, запас продуктов питания, медикаменты и документы. Разъедините все потребители электроэнергии, выключите газ, погасите огонь в печах, закройте окна и двери", – обратился к казахстанцам Ерасыл Сайпаш.

Ранее первый заместитель премьер-министра Роман Скляр во время визита в СКО пообещал потерпевшим, что государство покроет материальный ущерб, который они понесли из-за наводнений.