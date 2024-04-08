В каких регионах Казахстана сохраняется угроза подтоплений

В РГП "Казгидромет" 8 апреля 2024 года озвучили прогноз по паводкам в регионах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам пресс-секретаря РГП "Казгидромет" Алины Исмагуловой, подъемы уровня воды продолжаются в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

Так, на реке Есиль – границе с Северо-Казахстанской областью, во второй декаде апреля ожидается вторая волна половодья, связанная с добеганием стоков с верховьев реки и боковых притоков. По бассейну реки Нура в границе с Карагандинской областью дальнейшая паводковая обстановка зависит от сбросов с водохранилищ Карагандинской области и добегания талого стока с верховья реки.

"На главной артерии Костанайской области – реке Тобол и ее притоках Уй, Аят, Тогузак и Убаган – наблюдается ледоход и высокие уровни воды. Колебание составляет от -53 до +142 см. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, возможно превышение опасной отметки, что приведет к увеличению уровня воды и выходу рек на пойменные участки. По Костанайской области также сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в поселках и находящихся ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках реки", – заявила Алина Исмагулова на брифинге республиканского информационного штаба.

По Абайской и Восточно-Казахстанской областям в период с 8 по 10 апреля в связи с прогнозом сильных осадков и дальнейшего повышения температурного фона на большей части областей, а также с продолжением интенсивного снеготаяния и вскрытия рек ожидаются резкие подъемы уровней воды, образование заторов льда, формирование таловых и склоновых стоков. При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

Ранее в Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали о результатах лабораторного мониторинга качества и безопасности воды из-за паводков на большей части страны.

