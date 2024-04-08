Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В каких регионах Казахстана сохраняется угроза подтоплений

В каких регионах Казахстана сохраняется угроза подтоплений, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 16:40 Фото: пресс-служба МЧС РК
В РГП "Казгидромет" 8 апреля 2024 года озвучили прогноз по паводкам в регионах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам пресс-секретаря РГП "Казгидромет" Алины Исмагуловой, подъемы уровня воды продолжаются в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

Так, на реке Есиль – границе с Северо-Казахстанской областью, во второй декаде апреля ожидается вторая волна половодья, связанная с добеганием стоков с верховьев реки и боковых притоков. По бассейну реки Нура в границе с Карагандинской областью дальнейшая паводковая обстановка зависит от сбросов с водохранилищ Карагандинской области и добегания талого стока с верховья реки.

"На главной артерии Костанайской области – реке Тобол и ее притоках Уй, Аят, Тогузак и Убаган – наблюдается ледоход и высокие уровни воды. Колебание составляет от -53 до +142 см. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, возможно превышение опасной отметки, что приведет к увеличению уровня воды и выходу рек на пойменные участки. По Костанайской области также сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в поселках и находящихся ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках реки", – заявила Алина Исмагулова на брифинге республиканского информационного штаба. 

По Абайской и Восточно-Казахстанской областям в период с 8 по 10 апреля в связи с прогнозом сильных осадков и дальнейшего повышения температурного фона на большей части областей, а также с продолжением интенсивного снеготаяния и вскрытия рек ожидаются резкие подъемы уровней воды, образование заторов льда, формирование таловых и склоновых стоков. При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

Ранее в Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали о результатах лабораторного мониторинга качества и безопасности воды из-за паводков на большей части страны.

Читайте также

Вода в реке Жем Атырауской области пошла на спад
Вода в реке Жем Атырауской области пошла на спад
Тамила Языкова
Казгидромет Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
землетрясение
В Алматы ощутили землетрясение
Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу &quot;выплат&quot;
Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу "выплат"
Открытый суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Открытый суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: