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В Казахстане переносят прием заявок на гранты для бизнес-идей

В Казахстане переносят прием заявок на гранты для бизнес-идей , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 11:20 Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана выступило с важным заявлением. По стране переносятся сроки первого потока приема заявок на получение грантов для бизнес-идей, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 8 апреля 2024 года уточнили, что это связано с масштабными паводками.

"В связи со сложной паводковой ситуацией в стране временно переносятся сроки первого потока приема заявок на получение грантов для реализации новых бизнес-идей. О начале приема заявок население будет проинформировано дополнительно".Пресс-служба МТСЗН РК

Также специалисты уточнили, что в 2024 году по республике планируется выдача 9 тыс. грантов.

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Ранее в министерстве озвучили, что гранты предоставляются на безвозмездной основе на запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет 400 МРП (1 476 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз.

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