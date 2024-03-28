За что казахстанцы могут получить безвозмездно почти 1,5 млн тенге

На портале business.enbek.kz с 8 апреля 2024 года начнется прием заявок по первому потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей. По республике в рамках первого потока планируется выдача 4500 грантов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 марта рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

"Гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет 400 МРП (1 476 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз. Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом", – говорится в сообщении.

Для подачи заявки необходимо:

зарегистрироваться на портале business.enbek.kz;

пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;

заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

В Минтруда отметили, что при отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров, центрах обслуживания населения.

Для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий. Претендентами на получение гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть:

зарегистрированные безработные;

индивидуальные предприниматели (срок регистрации – до трех лет).

При этом претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий:

лица с инвалидностью;

лица с действующим статусом "кандас";

межрегиональные переселенцы;

члены малообеспеченных семей;

член многодетной семьи (супруг/супруга);

лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);

получатели пособия по потере кормильца.

Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более трех лет.

Для обеспечения прозрачности процедур, снижения человеческого фактора, удобства заявителей весь процесс предоставления грантов переведен в электронный формат. Прием заявок на получение гранта осуществляется через единое окно – портал business.enbek.kz.

Грант можно получить на: приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

Гранты не предоставляются на: потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов для получения грантов. Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест.

Таким образом, как уточнили в Минтруда, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.

"Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности и его филиалов (карьерных центров)". Пресс-служба МТСЗН РК

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