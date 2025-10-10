С 20 октября в Казахстане стартует прием заявок на получение 1,5 млн тенге от государства
В ведомстве уточняют, что подать обращение нужно на портале Business.enbek.kz (Портал).
Всего планируется выдача 270 грантов в 9 регионах страны: области Абай, Улытау, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской области и Шымкенте.
"Гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет 400 МРП (1 572 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз".Пресс-служба МТСЗН РК
Что необходимо сделать для подачи заявки:
- зарегистрироваться на Портале;
- пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
- скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на Портал;
- заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.
Также, если у желающих отсутствует доступ к интернету или компьютеру, можно обратиться в центры обслуживания населения (ЦОН).
Кто может претендовать на грант:
- зарегистрированные безработные;
- индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3-х лет).
При этом, подчеркнули специалисты, претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий:
- лица с инвалидностью;
- лица с действующим статусом "кандас";
- межрегиональные переселенцы;
- члены малообеспеченных семей;
- член многодетной семьи (супруг/супруга);
- лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);
- получатели пособия по потере кормильца.
Еще немаловажный факт: претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более 3 лет.
Далее в ведомстве детально расписали, на что можно получить грант и нельзя претендовать.
На что можно использовать грант:
"приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений".
На что нельзя:
"потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции".
Порядок получения гранта
1. Презентация проекта на заседании комиссии.
Оценка по 5 критериям:
- конкурентоспособность,
- рынки сбыта,
- финансовая устойчивость,
- предпринимательские навыки,
- создание рабочих мест.
2. Решение комиссии поступает в личный кабинет претендента на Портале.
При одобрении:
- предоставление реквизитов;
- подписание договора;
- квартальные онлайн-отчеты.
Стоит отметить, что весь процесс проходит дистанционно, без посещения центров.
Затем грант выдается центрами трудовой мобильности по решению районной/городской комиссии.
