С 20 октября в Казахстане стартует прием заявок на получение 1,5 млн тенге от государства

С 20 октября 2025 года в Казахстане стартует прием заявок на получение грантов для реализации новых бизнес-идей. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

В ведомстве уточняют, что подать обращение нужно на портале Business.enbek.kz (Портал).

Всего планируется выдача 270 грантов в 9 регионах страны: области Абай, Улытау, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской области и Шымкенте.

"Гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет 400 МРП (1 572 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз". Пресс-служба МТСЗН РК

Что необходимо сделать для подачи заявки:

зарегистрироваться на Портале;

пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на Портал;

заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

Также, если у желающих отсутствует доступ к интернету или компьютеру, можно обратиться в центры обслуживания населения (ЦОН).

Кто может претендовать на грант:

зарегистрированные безработные;

индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3-х лет).

При этом, подчеркнули специалисты, претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий:

лица с инвалидностью;

лица с действующим статусом "кандас";

межрегиональные переселенцы;

члены малообеспеченных семей;

член многодетной семьи (супруг/супруга);

лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);

получатели пособия по потере кормильца.

Еще немаловажный факт: претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более 3 лет.

Далее в ведомстве детально расписали, на что можно получить грант и нельзя претендовать.

На что можно использовать грант:

"приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений".

На что нельзя:

"потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции".

Порядок получения гранта

1. Презентация проекта на заседании комиссии.

Оценка по 5 критериям:

конкурентоспособность,

рынки сбыта,

финансовая устойчивость,

предпринимательские навыки,

создание рабочих мест.

2. Решение комиссии поступает в личный кабинет претендента на Портале.

При одобрении:

предоставление реквизитов;

подписание договора;

квартальные онлайн-отчеты.

Стоит отметить, что весь процесс проходит дистанционно, без посещения центров.

Затем грант выдается центрами трудовой мобильности по решению районной/городской комиссии.

