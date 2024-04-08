В Алматы ожидается сильный дождь с грозой

Солнечная погода в Алматы вскоре сменится ненастьем. Синоптики рассказали о неутешительном прогнозе для жителей и гостей города, сообщает Zakon.kz.

С важным заявлением от РГП "Казгидромет" выступили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы.

Согласно распространяемому сообщению:

"9 апреля 2024 года во второй половине дня ожидается сильный дождь, гроза, град. При грозе порывы ветра составят 15-20 метров в секунду".

Специалисты ДЧС рекомендует автовладельцам корректировать маршрут своего движения, снизить скорость автомобиля, включить аварийные огни, либо переждать сильный дождь – по возможности остаться в помещении.

Если дождь застал вас на улице:

обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи;

не стойте под слабо укрепленными конструкциями – их разрушение может привести к травмированию людей;

постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Ливни пройдут не только в Алматы. Ранее метеорологи дали прогноз на ближайшие трое суток – с 9 по 11 апреля 2024 года. Из него следует, что республику накроют сильные дожди.